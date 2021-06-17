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Шоу-бизнес
"Позорить себя ради этого?": Макеевой открыли глаза на мужа

"Позорить себя ради этого?": Макеевой открыли глаза на мужа

Скандальный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо любовного треугольника с Анастасией Макеевой в главной роли.
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Ранее стало известно о потасовке, произошедшей между бывшей и нынешней женами Романа Малькова. Как заявила экс-супруга мужчины, актриса стала приставать к ней с оскорблениями и не давала пройти по коридору телецентра, в результате чего между соперницами завязалась небольшая драка. Лена Миро пришла в ужас от этого эпизода и попыталась открыть глаза Анастасии Макеевой.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

В свой блоге на "LiveJournal" Миро отметила, что не так важно, кто спровоцировал драку и были ли она вообще. Она призвала соперниц посмотреть на ситуацию с другой стороны и пристальнее взглянуть на мужчину, ради которого взрослые и самодостаточные женщины опустились до такого. Блогер назвала Малькова "неказистым мужиком", который не отличается ни красотой, ни умом, ни богатством. В подтверждение она опубликовала фото нового мужа Макеевой.

Изумленная Миро написала:

"Вот лично я бы не дала такому даже разик из жалости. Что с вами, женщины?!

Скандально известный блогер призвала Анастасию Макееву и Светлану Малькову опомниться и не позориться из-за такого мужчины. Как ранее отмечала сама Светлана, во время ее стычки с Макеевой объект спора находился рядом и наслаждался происходящим, ожидая, когда-то его бывшая хоть что-то предпримет.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что старший сын Светланы Мальковой перешел на сторону Анастасии Макеевой и обрушился с обвинениями на родную мать.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 16:02 Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник

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