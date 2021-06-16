"Налетела, ударила по голове": Макеева сцепилась с соперницей на глазах у счастливого мужа

Артистка устроила роскошную свадьбу в Крыму, организовав не только роспись в ЗАГСе, но и венчание. Звезда шла к этому моменту около года. О романе актрисы со строителем стало известно зимой, но позже выяснилось, что новый возлюбленный знаменитости несвободен. Как оказалось, Роман Мальков не просто бросил жену в Словении, но и отказался платить алименты на детей.
Светлана в личном блоге рассказала, что накануне произошла неприятная ситуация. Она приехала в Россию, чтобы заодно принять участие в программе, посвященной ее разборкам с мужем. В телецентре ее поджидала Анастасия Макеева. По словам бывшей жены Романа Малькова, актриса начала снимать ее на телефон и всячески провоцировать, выкрикивая в ее сторону оскорбления.
Как отметила блогер, она терпела до тех пор, пока артистка полностью не перекрыла ей проход. "Мне ничего не оставалось как выкинуть ее телефон и толкнуть. Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Светлана Малькова.
Она уверена, что цель провокации – отобрать у нее детей. Стоит отметить, что муж актрисы стоял рядом и с улыбкой наблюдал за происходящим. Блогер не понимает, почему он допустил, чтобы сын Андрей видел, как новая жена отца избивает мать.
Светлана Малькова не понимает, как она умудрилась 17 лет прожить в браке с таким человеком и не замечать его пороков. "Вывод один, повенчал их не Бог! И брак этот не от Бога!" – заключила блогер.
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