"Начала мне угрожать": пасынок Макеевой обрушился с обвинениями на родную мать

Скандал между Анастасией Макеевой и Светланой Мальковой продолжает набирать обороты даже после свадьбы актрисы.

Актриса, недавно вышедшая замуж за Романа Малькова, появилась в студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" и лицом к лицу встретилась с бывшей женой своего избранника – Светланой. Оставленная мужем женщина в очередной раз обвинила экс-супруга в том, что он предал ее и детей ради коварной разлучницы. Малькова утверждала, что ее бывший муж бросил четверых детей и совсем перестал помогать им материально. Однако против родной матери восстал старший сын, который теперь живет с Анастасией Макеевой.

16-летний Андрей рассказал, что мама запрещала ему и другим детям общаться с отцом после того, как стало известно о его романе с актрисой, и даже грозила выгнать из дома. Новоиспеченный пасынок артистки не верил в угрозы матери, прятал свой телефон и продолжал общаться с отцом. Юноша добавил, что отец не переставал заботиться о детях и даже оплачивал их походы в рестораны.

Сама актриса подтвердила слова юноши и еще раз подчеркнула, что Мальков никогда не бросал детей. Знаменитость отметила, что у нее в распоряжении есть подтверждения оплаты ресторанов для детей Романа. Также она рассказала, что мужчина оплатил сыну путевку в лагерь.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что между Анастасией Макеевой и Светланой Мальковой произошла настоящая стычка в коридорах телецентра.