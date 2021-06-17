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Шоу-бизнес
"Бросается и бьет телефоном людей": муж Макеевой шокирован враньем и неадекватными выходками

"Бросается и бьет телефоном людей": муж Макеевой шокирован враньем и неадекватными выходками

39-летняя Анастасия Макеева в четвертый раз вышла замуж – за отбитого у многодетной матери смазливого строителя Романа Малькова. И теперь оба в своих соцсетях пытаются убедить общественность, что их брак был угоден Богу, показывают семейную идиллию, хвастаются кольцами. Правда, у брошенной Мальковым женщины другая правда. Которая выводит строителя из себя.
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"То, что стало со Светланой (бывшая жена Малькова – Прим. ред.), это катастрофа, – кричит сбежавший к Макеевой Роман. – Человек, одержимый местью и жаждой славы – ему требуется помощь и лечение. Она просто невменяема".

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Интересно, как должна была вести себя многодетная мать, мужа которой увела актриса?! Кажется, ее реакция вполне понятна. Но только не для Романа, который, видимо, думал, что Светлана должна радоваться, умиляться и благословлять новобрачных.

"Конечно, она никогда не сядет за стол переговоров, а будет продолжать кататься в Россию и получать деньги, при этом даже не платя налоги, – уверен Роман. – Так же будет бросаться и бить телефоном людей, а потом врать дальше. И теперь понятен контингент того доверчивого сообщества, которому не нужна правда, а нужно выплескивать грязь, ибо это внутреннее состояние этих людей".

Правда, отповедь Романа не все поняли. "Если развелись, неужели совсем не осталось уважения к женщине, которая всю свою жизнь посвятила вам?", "Как доверять мужчинам, своему мужу, раз тебе могут найти замену за считанные минуты, раз и как-будто вас никогда не было", – возмущаются в комментариях под постом люди.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 11:31 Источник: instagram.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ

комментарии

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Гость773533
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Омерзительная пара.
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