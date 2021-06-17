"Бросается и бьет телефоном людей": муж Макеевой шокирован враньем и неадекватными выходками

"То, что стало со Светланой (бывшая жена Малькова – Прим. ред.), это катастрофа, – кричит сбежавший к Макеевой Роман. – Человек, одержимый местью и жаждой славы – ему требуется помощь и лечение. Она просто невменяема".
Интересно, как должна была вести себя многодетная мать, мужа которой увела актриса?! Кажется, ее реакция вполне понятна. Но только не для Романа, который, видимо, думал, что Светлана должна радоваться, умиляться и благословлять новобрачных.
"Конечно, она никогда не сядет за стол переговоров, а будет продолжать кататься в Россию и получать деньги, при этом даже не платя налоги, – уверен Роман. – Так же будет бросаться и бить телефоном людей, а потом врать дальше. И теперь понятен контингент того доверчивого сообщества, которому не нужна правда, а нужно выплескивать грязь, ибо это внутреннее состояние этих людей".
Правда, отповедь Романа не все поняли. "Если развелись, неужели совсем не осталось уважения к женщине, которая всю свою жизнь посвятила вам?", "Как доверять мужчинам, своему мужу, раз тебе могут найти замену за считанные минуты, раз и как-будто вас никогда не было", – возмущаются в комментариях под постом люди.
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