"Бросается и бьет телефоном людей": муж Макеевой шокирован враньем и неадекватными выходками

39-летняя Анастасия Макеева в четвертый раз вышла замуж – за отбитого у многодетной матери смазливого строителя Романа Малькова. И теперь оба в своих соцсетях пытаются убедить общественность, что их брак был угоден Богу, показывают семейную идиллию, хвастаются кольцами. Правда, у брошенной Мальковым женщины другая правда. Которая выводит строителя из себя.

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