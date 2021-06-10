"Я осиротела": грустная Макеева сообщила об уходе близкого человека

"Молодая была уже не молода. Ей было не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос – обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась", – говорили Ильф и Петров про мадам Грицацуеву в романе "12 стульев". Впрочем, это сочное описание вполне бы подойти и для рассказала про 39-летнюю Анастасию Макееву. Она недавно – уже в четвертый раз! – снова вышла замуж.



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