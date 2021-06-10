"Я осиротела": грустная Макеева сообщила об уходе близкого человека

Молодой жене теперь надо успевать и сниматься, и в театре играть, и супружеский долг исправно исполнять, и за собой следить, чтобы отбитому у другой красавчику-мужу нравиться. А ведь еще и бытом надо заниматься, содержать квартиры, загородные дома! Ведь она сама себя называет "дачницей, садоводом и декоратором", хотя и училась в училище эстрадно-джазового искусства. К счастью, у Макеевой есть возможность иметь прислугу.
Но теперь случилось страшное. "У меня грустные новости, – убита горем Анастасия. – Наташа, которая проработала у меня 12 лет, уезжает по причине не здоровья своего папы в Украину и я осиротела".
Да, мыть тарелки и пол, стирать посуду – все это теперь придется делать звездными ручками. Настя, конечно, не готова на такие подвиги. Поэтому в соцсетях она бросила клич. "Крик, бешеный, страстный и дикий, – крик простреленной навылет волчицы", – как сказали бы все те же Ильф и Петров.
"Необходима женщина, имеющая опыт работы по дому, – сообщила актриса. – Надо управляться с гардеробом, нужен уход за животными. Ведение хозяйства и главное проживание в районе Сокольники, ВДНХ, Бульвар Рокоссовского".
Судя по сообщению, Макеева ищет человека почти в рабство. "Не обремененную малыми детьми. Занятость полная с 4 плавающими выходными в месяц", – требует звезда. Хорошо еще если прислугу артистка ищет работать не за еду...
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