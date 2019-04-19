Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ

41-й Московский Международный кинофестиваль начал работу: торжественная церемония открытия прошла 18 апреля в кинотеатре "Россия". По красной дорожке прошлось множество знаменитостей. Выделилась актриса Елена захарова, нарядившаяся для престижной церемонии в яркое красное платье с эффектным декольте. А вот ее коллега Анастасия Макеева предпочла закрытый наряд из невзрачной серой ткани. По мнению особо наблюдательных фанатов, актриса округлилась, и облегающее платье это только подчеркнуло.