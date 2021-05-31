Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Понедельник
31 мая
Лента новостей
11:13
Политолог Сосновский о присутствии сына Лукашенко на встрече с Путиным: Полное недоверие ко всему окружению
10:59
"Был сопливым мальчуганом": решительная Сотникова "сняла" известного исполнителя
10:54
В подмосковной квартире нашли 4 трупа
10:48
Опубликован тизер заключительного сезона сериала "Декстер"
10:34
Успенская составила завещание после предательства мужа
10:18
"Хамства не терплю!": затравленная Долина взорвалась после громкого скандала с молодой певицей
10:10
Коктебельский лайн-ап
09:58
СМИ: прославившийся в 90-х Тарзан погиб при крушении самолета
09:55
Назван период прекращения роста цен в России
09:42
Как девочка: 48-летняя Наташа Королева возбудила народ откровенным видео
09:33
"Омерзительно!": Водонаева без трусов вызвала оторопь
09:18
Могила Хворостовского утонула через три года после его смерти
08:50
"Лишнее яйцо не помешает!": Бледанс проболталась о подробностях свадьбы Макеевой со строителем
08:43
Победившая на "Голосе" дочь Алсу высказалась о своем участии в "Евровидении"
08:17
Эксперт Жарихин об отказе Минска от авиасообщения с Крымом: Лукашенко можно сравнить со "своевольной женой"
08:17
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
08:11
Летом россиянам установят новые тарифы ЖКХ
05:52
"Это пожар": сменившая имидж Долина вызвала оторопь
02:04
"Типичная баба после расставания": Ивлеева шокировала интимным фото
00:05
Мария Миронова обнародовала фотографии детей
22:09
"Уж получше Собчак!": Возлюбленная Виторгана без белья завела народ
20:00
"Он уже не мальчик!": Любовница 90-летнего Краско поведала об интиме с актером
19:23
В Екатеринбурге экс-сотрудник МВД устроил пальбу по прохожим
18:45
Впервые после развода Харламов представил новую возлюбленную
18:37
Стало известно о смертях от коронавируса в Китае до начала эпидемии
18:30
"Срамотища-то какая": Облитая помоями Бузова оконфузилась на балу
18:18
Крид с золотыми зубами похвастался часами за полтора миллиона
18:15
Володин рассказал о попытке Европарламента использовать встречу Путина с Байденом
18:04
"Уже понимает, как бедрами крутить": 5-летняя дочь Николаева удивила народ
17:30
Выпал с шестого этажа: малыш звезды "Дома-2" оказался в реанимации с разрывом внутреннего органа
17:21
"Дети для меня все": Климова о материнстве
17:20
Ковид не пощадил? Пахмутова объявила о здоровье сдавшего Добронравова
17:19
В России введут алкозамки для автомобилей
16:47
Провал года: поклонники осудили сезон "Холостяка" с Тимати
16:45
"Император в своей империи": Плющенко за рулем иномарки въехал на каток собственной спортивной академии
16:32
"Не всем дано!": Редкое семейное фото Подольской довело до трясучки
16:14
"Их брак был обречен": Названа основная причина развода Пугачевой и Киркорова
16:13
Денис Шведов шокировал подробностями "Последнего героя"
15:57
Валерия сделала заявление на фоне слухов о неверности Пригожина: Не пропускает ни одной юбки
15:47
Муж спустил более 5 миллионов евро на певицу Славу
15:35
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам
15:31
В Сети появилось фото купающегося в Черном море Лукашенко
15:11
Подробности быстрой и тайной свадьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
14:54
Райский курорт: Анфиса Чехова дразнит солнечными фотографиями
14:46
"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам
14:33
Генерал СБУ: решение Зеленского по Белоруссии – его личная обида
14:31
В Сети появились фото могилы Садальского
14:26
Ефремов празднует день рождения
13:56
Машина всмятку: Известный дизайнер Потемкина разбилась в жуткой аварии
13:31
Писатель Пелевин стал жертвой доброжелательного воришки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вслед за Прокловой: сразу две актрисы рассказали о приставаниях Табакова
"Какой ужас!": Бесстыжая Бузова оголила зад возле церкви
"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам
"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам
"Срамотища-то какая": Облитая помоями Бузова оконфузилась на балу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Лишнее яйцо не помешает!": Бледанс проболталась о подробностях свадьбы Макеевой со строителем

"Лишнее яйцо не помешает!": Бледанс проболталась о подробностях свадьбы Макеевой со строителем

В эти дни все звезды прибыли в гости в Крым. Кто-то ехал на "Детскую Новую волну", а кто-то – на свадебную церемонию и венчание к Анастасии Макеевой. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс успела всюду.
прочитано 1998 раз

"В "Артек" я приехала из Фороса, где сегодня венчалась моя подруга Настя Макеева, – улыбается Бледанс. – Правда, ничего рассказывать я не могу и фотографий тоже не покажу – нам это пока строго запрещено. Но все прошло офигительно, очень душевно!".

ПО ТЕМЕ

"Клянусь любить тебя в богатстве и бедности": Разлучница Макеева тайно обвенчалась со строителем

 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Кое-что Бледанс все-таки сообщила. "Я подарила Макеевой яйцо", – призналась Эвелина в эксклюзивном интервью "Дни.ру". Мол, в дополнение к тем, что теперь появились у молодой. "Лишнее яйцо в доме никогда не помешает, – улыбается Эвелина. – Если же говорить серьезно, то это большое вязаное яйцо для сада, поскольку Настя у нас садовод, любит облагораживать свою дачу. А в этом яйце она сможет качаться и отдыхать после трудовых будней".

По словам Бледанс, чаще всего гости дарили Макеевой деньги. "Поскольку приглашены были на торжество в основном не звезды (из шоу-бизнеса была актриса Елена Макарова), а люди бизнеса, то все они вручали конверты, – говорит Эвелина. – Там был устроен специальный домик, в котором можно было оставить свое "письмо счастья".

Всего на эту свадьбу было приглашено 80 человек. "Регистратором на церемонии выступила наша общая подруга телеведущая Евгения Машко из Уфы, – делится Эвелина. – И именно она придумала делать регистрацию на фоне море в чудесной беседке из цветов".

Эвелина Бледанс и Евгения Машко. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"Роман Насти с Романом развивался на моих глазах у меня дома в Сочи, практически на моей кровати, – пояснила регистрировавшая брак Машко. – Мечтала же Настя о европейской свадьбе, о море, о выездной церемонии. И хотя прогноз погоды был неблагоприятный, Настя отказалась от шатра, сказала, что дождя не будет, мол, в шатре она могла бы и в Москве сделать свадьбу. И в итоге была прекрасная летняя погода с теплым ветерком. А подарила я ей на свадьбу сертификат на 300 тысяч рублей для устройства на даче соляной пещеры".

Поделилась Эвелина своими впечатлениями и от избранника Макеевой – бросившего ради нее четверых детей и жену строителя Романа Малькова. "Он очень хороший, любящий, – считает Бледанс. – Мы видим, как у этой пары все хорошо и с любовью!".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 31 мая 2021, 08:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость760241
Пожаловаться Ответить
Бог ее накажет и очень сильно.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам

Ее эмоции зашкаливают
Общество

Коктебельский лайн-ап

Турбизнес в Крыму выходит на новый уровень

Шоу-бизнес

Ковид не пощадил? Пахмутова объявила о здоровье сдавшего Добронравова

Женщина была краткой
Шоу-бизнес

"Их брак был обречен": Названа основная причина развода Пугачевой и Киркорова

Почему брак длился всего 11 лет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+