"Лишнее яйцо не помешает!": Бледанс проболталась о подробностях свадьбы Макеевой со строителем

В эти дни все звезды прибыли в гости в Крым. Кто-то ехал на "Детскую Новую волну", а кто-то – на свадебную церемонию и венчание к Анастасии Макеевой. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс успела всюду.

"В "Артек" я приехала из Фороса, где сегодня венчалась моя подруга Настя Макеева, – улыбается Бледанс. – Правда, ничего рассказывать я не могу и фотографий тоже не покажу – нам это пока строго запрещено. Но все прошло офигительно, очень душевно!".

Кое-что Бледанс все-таки сообщила. "Я подарила Макеевой яйцо", – призналась Эвелина в эксклюзивном интервью "Дни.ру". Мол, в дополнение к тем, что теперь появились у молодой. "Лишнее яйцо в доме никогда не помешает, – улыбается Эвелина. – Если же говорить серьезно, то это большое вязаное яйцо для сада, поскольку Настя у нас садовод, любит облагораживать свою дачу. А в этом яйце она сможет качаться и отдыхать после трудовых будней".

По словам Бледанс, чаще всего гости дарили Макеевой деньги. "Поскольку приглашены были на торжество в основном не звезды (из шоу-бизнеса была актриса Елена Макарова), а люди бизнеса, то все они вручали конверты, – говорит Эвелина. – Там был устроен специальный домик, в котором можно было оставить свое "письмо счастья".

Всего на эту свадьбу было приглашено 80 человек. "Регистратором на церемонии выступила наша общая подруга телеведущая Евгения Машко из Уфы, – делится Эвелина. – И именно она придумала делать регистрацию на фоне море в чудесной беседке из цветов".

"Роман Насти с Романом развивался на моих глазах у меня дома в Сочи, практически на моей кровати, – пояснила регистрировавшая брак Машко. – Мечтала же Настя о европейской свадьбе, о море, о выездной церемонии. И хотя прогноз погоды был неблагоприятный, Настя отказалась от шатра, сказала, что дождя не будет, мол, в шатре она могла бы и в Москве сделать свадьбу. И в итоге была прекрасная летняя погода с теплым ветерком. А подарила я ей на свадьбу сертификат на 300 тысяч рублей для устройства на даче соляной пещеры".

Поделилась Эвелина своими впечатлениями и от избранника Макеевой – бросившего ради нее четверых детей и жену строителя Романа Малькова. "Он очень хороший, любящий, – считает Бледанс. – Мы видим, как у этой пары все хорошо и с любовью!".