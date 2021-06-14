Удравший от плоской Бузовой Тарасов схватился за женскую грудь: Двойной праздник

Жена Дмитрия Тарасова опубликовала романтичные кадры. Россияне отметили, что Ольга Бузова не могла порадовать бывшего мужа формами.

После расставания с поющей телеведущей Дмитрий Тарасов обрел семейное счатье. Его нынешняя избранница Анастасия Костенко носит под сердцем уже третьего ребенка. Пока Ольга Бузова приседает в зале, женщина вовсю производит потомство.

Костенко опубликовала три совместных снимка вместе с футболистом, рассказав подписчикам в "Инстаграм" о двойном празднике: ее свекровь отметила день рождения, а еще малышу, который скоро появится на свет, уже 18 недель. Больше всего народ удивило третье фото, на котором бывший муж Ольги Бузовой держится за грудь беременной избранницы.

Пользователи Сети принялись обсуждать поведение Дмитрия Тарасова. Многие посмеялись над тем, что спортсмену наконец-то есть к чему прильнуть, так как Ольга Бузова не могла похвастаться пышным бюстом. "Потому что, в отличие от предыдущей жены, есть за что подержаться", "Димас жжет", "Тарасов не удержался, у него теперь под рукой всегда нормальные сиськи, а не прыщи", — написали комментаторы.



Напомним, Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым в декабре 2016 года. Футболист хотел от певицы детей и подозревал, что она принимала противозачаточные препараты. По словам спортсмена, он даже предлагал артистке ЭКО, но до общих наследников дело так и не дошло.