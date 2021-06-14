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Шоу-бизнес
Удравший от плоской Бузовой Тарасов схватился за женскую грудь: Двойной праздник

Удравший от плоской Бузовой Тарасов схватился за женскую грудь: Двойной праздник

Жена Дмитрия Тарасова опубликовала романтичные кадры. Россияне отметили, что Ольга Бузова не могла порадовать бывшего мужа формами.
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После расставания с поющей телеведущей Дмитрий Тарасов обрел семейное счатье. Его нынешняя избранница Анастасия Костенко носит под сердцем уже третьего ребенка. Пока Ольга Бузова приседает в зале, женщина вовсю производит потомство.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Костенко опубликовала три совместных снимка вместе с футболистом, рассказав подписчикам в "Инстаграм" о двойном празднике: ее свекровь отметила день рождения, а еще малышу, который скоро появится на свет, уже 18 недель. Больше всего народ удивило третье фото, на котором бывший муж Ольги Бузовой держится за грудь беременной избранницы.


Пользователи Сети принялись обсуждать поведение Дмитрия Тарасова. Многие посмеялись над тем, что спортсмену наконец-то есть к чему прильнуть, так как Ольга Бузова не могла похвастаться пышным бюстом. "Потому что, в отличие от предыдущей жены, есть за что подержаться", "Димас жжет", "Тарасов не удержался, у него теперь под рукой всегда нормальные сиськи, а не прыщи", — написали комментаторы.

Напомним, Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым в декабре 2016 года. Футболист хотел от певицы детей и подозревал, что она принимала противозачаточные препараты. По словам спортсмена, он даже предлагал артистке ЭКО, но до общих наследников дело так и не дошло.


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Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2021, 16:39 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

комментарии

Ответить:

Мисс Божена
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Больное лицо у этого сиськолюба. Гуэмплен, какой- то
гость
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Что нет сисек, это не единственная странная деталь в её фигуре ,а как то, что ноги большие, длинные предназначены для спорта ,бег на дальние дистанции ,с её 45 размером обуви, она быстро домчалась бы до финиша У бузовой много от мужика ,косточка на шеи ,кадык, жилы на руках выступают,как всю жизнь дергала свеклу или гвозди забивала Да и с волосами беда,если бы не нарощенные ,по уже сейчас лысая была ,но и лицо не "фонтан " если бы не фотошоп,фильтры ,а так баба яга ,ещё ,спасибо надо сказать ей,что депутат Митроха деньги дал, на пластику лица,а так было бы ,что то страшное
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