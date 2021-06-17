Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Четверг
17 июня
Лента новостей
09:39
"Бал у сатаны": беспощадный Васильев окрестил "сына"-Моргенштерна дьяволом
09:23
Все-таки наставила рога? Асмус проговорилась об истинной причине развода с Харламовым
09:04
Еле произнес: Байден оговорился, называя фамилию Путина
08:44
"Снова на коне!": оголившаяся 43-летняя Максакова всполошила россиян
08:36
"Слабых принято добивать": на опустившей руки тяжелобольной Аршавиной поставили крест
08:19
Трамп заявил о провале США на саммите с Путиным: Мы ничего не получили
05:57
Проклова шокировала публику новым признанием о связи своего мужа и 15-летней девочки
04:04
Яна Поплавская открыла страшную тайну о муже: До конца своей жизни
02:07
Раздвинувшую ноги перед камерой Борисову пристыдили за неудачную позу
00:02
Беременная Арзамасова заинтриговала поклонников странно изменившейся фигурой
22:07
"Начала мне угрожать": пасынок Макеевой обрушился с обвинениями на родную мать
21:36
Виторган ввязался в скандал с Бузовой и Губерниевым
21:24
Убийца детей из Казани пострадал в СИЗО
21:19
Путин пошутил после встречи в Байденом
21:05
"Вирус тяжелый": появились новые данные о состоянии певицы МакSим
20:38
Путин высказался о доверии к США словами Толстого
20:37
Любвеобильный Воробьев показал новую пассию
20:16
Грузовик устроил аварию под Москвой
20:05
Путин рассказал о звонке Байдена после резких слов
20:00
8-летний сын Пугачевой пошел по стопам звездных родителей
19:46
Срезала жир с живота: Алена Апина пошла на крайние меры
19:26
"Достала так, что уже все": появились новые подробности о разводе Бородиной
19:17
Мужа Макеевой заподозрили в желании покончить с собой
18:58
Под Москвой поймали мужчину с полкило наркотиков
18:41
Мужчина кувалдой забил жену и трех своих детей
18:32
Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве
18:17
"На меня напали": известного музыканта жестоко избили на гастролях
18:04
Сборная России обыграла финнов
17:52
Поведение Путина и Байдена на встрече в Женеве оценили: Романтик и защитник
17:51
Немного до центнера: народ в шоке от фото располневшей донельзя Антоновой
17:40
Орлова огрызнулась в адрес забывшего о Фриске Шепелева
17:27
В Томске мужчина с ножом и пистолетом напал на росгвардейцев
17:08
90-летний Краско назвал неожиданную причину смерти знаменитого сына: Его использовали
17:06
"Как это возможно?": Кудрявцева в слезах взмолилась о помощи
16:37
Свежее фото Кабаевой с детьми произвело фурор
16:36
Обиженный Домогаров взорвался из-за вопиющей несправедливости
16:33
Зеленский сообщил о готовности создать "самую мощную армию в Европе"
16:17
Глубоко беременная: Энистон показала сенсационные кадры с особенным человеком
15:57
Дочь Кержакова упекли в реабилитационный центр из-за психического отклонения
15:55
"У меня сердцебиение": состояние тяжелобольного Ширвиндта напугало россиян
15:27
"Озабоченная": заговорившую о плотских утехах Сябитову затравили
15:16
Узерли из "Великолепного века" о звездности, слежке и изматывающей роли Хюррем: Она забрала всю мою энергию
15:04
Долину ввели в ступор странным подарком
14:59
Зудина сделала ставку на актрису Бузову: Вдруг сыграет что-то гениальное?
14:53
Тест-драйв Skoda Kodiaq: неприметный, но функциональный
14:47
Гениталии Моргенштерна показали в запрещенных каналах
14:40
"Надела парик, вернула Уткина": Канделаки сделала заявление об отстранении Губерниева после скандала с Бузовой
14:16
"Срезало череп под левый глаз": с оплеванной Бузовой случилась беда
14:12
Почему многодетная звезда "Молодежки" Разбегаев 15 лет откладывал свадьбу
14:08
Из подмосковной реки выловили странный труп человека
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голос ангела: Запевшую пианистку Цымбалюк-Романовскую отправляют на "Евровидение-2022"
"Похоже на бабушку с внучкой": вид сморщенной Пугачевой шокировал народ
"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств
Надо было закопать Ольгу: Погребняк высказалась о скандале в эфире с Бузовой и коньяком
Политолог Усов о новых убеждениях Протасевича: Система Лукашенко выворачивает души людей
"На злобу дня": Харламов поглумился над оплеванной Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Бал у сатаны": беспощадный Васильев окрестил "сына"-Моргенштерна дьяволом

"Бал у сатаны": беспощадный Васильев окрестил "сына"-Моргенштерна дьяволом

Церемонию вручения премии "Муз-ТВ" публика и звезды ждали целых два года. Александр Васильев прокомментировал нашумевшую вечеринку.
прочитано 134 раза

Историк моды сравнил мероприятие с Балом у Сатаны. Он разглядел практически каждого героя легендарного романа Михаила Булгакова на красной дорожке. Однако Александр Александрович понимает, что в излишнем эпатаже винить можно лишь коронавирусные ограничения, из-за которых звезды оказались взаперти.

ПО ТЕМЕ

"Вульгарная и провинциальная!": Васильев взорвался в эфире "Модного приговора"

"Костюм для аниматора": на расфуфыренную Кудрявцеву вылили ушат помоев в день рождения

 Анатолий Александрович Васильев

Анатолий Александрович Васильев актер

Так, солисты группы Little Big, которые лишь недавно официально объявили о романе, вдруг оказались "свитой Воланда" – Геллой и Коровьевым. Александр Васильев отметил, что они оба будто одеты не до конца: у Ильи Прусикина отсутствует рубашка, у Софьи Таюрской – блузка. Назвал он и имя самой прилично одетой дамы вечера.

Ей оказалась ведущая Ида Галич. Она появилась полностью в белом костюме. Историк моды окрестил ее Маргаритой на этом балу из-за визуальной чистоты и непорочности. Обнаружил саркастичный эксперт и Воланда на этом мероприятии. Им оказался названный сын самого Александра Александровича, рэпер Моргенштерн. Он заметил, что исполнитель является самой скандальной персоной вечеринки, а его причастность к темным силам подтверждает не только одежда, поведение, но и татуировка на лице.

Наряд Ольги Бузовой историка моды не впечатлил. Он отметил ее сходство с певицами кабаре и подчеркнул, что поющая ведущая забыла надеть юбку. Стиль Ксении Собчак он назвал "порношик". Александр Васильев сообщил, что в 90-е журналистку бы не пустили в автобус.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 09:39 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

59-летний Александр Васильев вернул молодость

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"На меня напали": известного музыканта жестоко избили на гастролях

Экс-солист "Лесоповала" заявил об избиении
Шоу-бизнес

"Как это возможно?": Кудрявцева в слезах взмолилась о помощи

У телеведущей случилось несчастье
Шоу-бизнес

"Начала мне угрожать": пасынок Макеевой обрушился с обвинениями на родную мать

Страсти в жизни актрисы и не думают утихать
Шоу-бизнес

Мужа Макеевой заподозрили в желании покончить с собой

Семья обеспокоена

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+