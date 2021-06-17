"Бал у сатаны": беспощадный Васильев окрестил "сына"-Моргенштерна дьяволом

Церемонию вручения премии "Муз-ТВ" публика и звезды ждали целых два года. Александр Васильев прокомментировал нашумевшую вечеринку.

Историк моды сравнил мероприятие с Балом у Сатаны. Он разглядел практически каждого героя легендарного романа Михаила Булгакова на красной дорожке. Однако Александр Александрович понимает, что в излишнем эпатаже винить можно лишь коронавирусные ограничения, из-за которых звезды оказались взаперти.

Так, солисты группы Little Big, которые лишь недавно официально объявили о романе, вдруг оказались "свитой Воланда" – Геллой и Коровьевым. Александр Васильев отметил, что они оба будто одеты не до конца: у Ильи Прусикина отсутствует рубашка, у Софьи Таюрской – блузка. Назвал он и имя самой прилично одетой дамы вечера.

Ей оказалась ведущая Ида Галич. Она появилась полностью в белом костюме. Историк моды окрестил ее Маргаритой на этом балу из-за визуальной чистоты и непорочности. Обнаружил саркастичный эксперт и Воланда на этом мероприятии. Им оказался названный сын самого Александра Александровича, рэпер Моргенштерн. Он заметил, что исполнитель является самой скандальной персоной вечеринки, а его причастность к темным силам подтверждает не только одежда, поведение, но и татуировка на лице.

Наряд Ольги Бузовой историка моды не впечатлил. Он отметил ее сходство с певицами кабаре и подчеркнул, что поющая ведущая забыла надеть юбку. Стиль Ксении Собчак он назвал "порношик". Александр Васильев сообщил, что в 90-е журналистку бы не пустили в автобус.