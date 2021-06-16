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Шоу-бизнес
Мужа Макеевой заподозрили в желании покончить с собой

Мужа Макеевой заподозрили в желании покончить с собой

Недавно певица Анастасия Макеева с размахом отметила свою свадьбу со строителем ее загородного дома Романом Мальковым. Но тут появились пугающие вести.
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Макеева и Мальков стали самой скандальной парой российского шоу-бизнеса. Ведь мало того, что известная певица вышла за простого работягу, да еще и увела его из многодетной семьи. За это на Макееву общество спустило всех собак. Ее обвиняли во всех смертных грехах, но певица четко дала понять – она будет жить так, как хочет, и скрывать свое счастье от посторонних не собирается. Ведь насильно мил не будешь, а значит, Роман Мальков сам сделал такой выбор. И обвинять Макееву не в чем.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

После этого вокруг пары стали появляться новости одна скандальнее другой. Союз Макеевой и Малькова стал самым обсуждаемым. А спрос, как известно, рождает предложение.

Впрочем, информационные поводы на тему любви Макеевой и Малькова сами льются рекой. Сегодня родители мужа звезды мюзиклов сделали странное заявление. они рассказали, что находили у Романа странные записки – "не суицидальные", но очень тревожные.

В студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" мать и отец Романа Малькова рассказали, что с Анастасией Макеевой их сын расцвел.

"Он еще до Насти говорил: "К Свете я не вернусь". У них не было отношений мужа с женой, только тоска в глазах. Мы находили записочки у него, не суицидальные, но такие, странные", — рассказала семейная пара.

Выходит, что Роман Мальков хотел покончить с собой. Иначе к чему взрослый отец семейства писал такие письма?

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 19:17 Источник: "Андрей Малахов. Прямой эфир" • Требует проверки
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Молодец, Настя! Будешт на родине- позвони ( Стас Темнов). Вспомним молодость. Пошалим!
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