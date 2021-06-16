Мужа Макеевой заподозрили в желании покончить с собой

Макеева и Мальков стали самой скандальной парой российского шоу-бизнеса. Ведь мало того, что известная певица вышла за простого работягу, да еще и увела его из многодетной семьи. За это на Макееву общество спустило всех собак. Ее обвиняли во всех смертных грехах, но певица четко дала понять – она будет жить так, как хочет, и скрывать свое счастье от посторонних не собирается. Ведь насильно мил не будешь, а значит, Роман Мальков сам сделал такой выбор. И обвинять Макееву не в чем.
После этого вокруг пары стали появляться новости одна скандальнее другой. Союз Макеевой и Малькова стал самым обсуждаемым. А спрос, как известно, рождает предложение.
Впрочем, информационные поводы на тему любви Макеевой и Малькова сами льются рекой. Сегодня родители мужа звезды мюзиклов сделали странное заявление. они рассказали, что находили у Романа странные записки – "не суицидальные", но очень тревожные.
В студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" мать и отец Романа Малькова рассказали, что с Анастасией Макеевой их сын расцвел.
"Он еще до Насти говорил: "К Свете я не вернусь". У них не было отношений мужа с женой, только тоска в глазах. Мы находили записочки у него, не суицидальные, но такие, странные", — рассказала семейная пара.
Выходит, что Роман Мальков хотел покончить с собой. Иначе к чему взрослый отец семейства писал такие письма?
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