"Рассчитывала на признание": провалившуюся с треском Бузову вывели на чистую воду

К творчеству Ольги Бузовой можно относиться по-разному. Лично я однозначно не являюсь ее поклонницей. Однако ее амбициозность и работоспособность дают прекрасные результаты: реально существуют толпы поклонниц и поклонников. Вкусы у людей разные, так что слава Ольги, на мой взгляд, заслуженная.Как человек амбициозный и успешный, Ольга рассчитывала на признание и этого ее творения. Это логично.
То, что было представлено творение более отвечающее вкусам большинства, тоже вполне логично. Я высоко оцениваю факт, что Ольга выразила благодарность Woman.ru за признание ее творчества. Многие от обиды могли забыть об этом важном шаге. То, что в своих аккаунтах Ольга предлагает обсудить результаты премии – правильный шаг, а не срыв.
Во-первых, она даёт своим болельщикам возможность высказаться. Во-вторых, это кампания ещё больше объединяет ее поклонников. И, в-третьих, думаю, она вложила душу в этот проект и получить знаки признания, пусть не от "Муз-ТВ", а от постоянных поклонников – это вернуть затраченную энергию.
Так что все сделано правильно и разумно. Повторяю, я не любительница творчества Ольги Бузовой, оцениваю ситуацию только с точки зрения психологии и биоэнергетики.
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