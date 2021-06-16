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Шоу-бизнес
"Рассчитывала на признание": провалившуюся с треском Бузову вывели на чистую воду

"Рассчитывала на признание": провалившуюся с треском Бузову вывели на чистую воду

Вопреки всем ожиданиям дивы, она так и не получила заветную статуэтку на премии "Муз-ТВ". Поведение артистки прокомментировала психолог Маргарита Аристархова.
прочитано 268 раз

К творчеству Ольги Бузовой можно относиться по-разному. Лично я однозначно не являюсь ее поклонницей. Однако ее амбициозность и работоспособность дают прекрасные результаты: реально существуют толпы поклонниц и поклонников. Вкусы у людей разные, так что слава Ольги, на мой взгляд, заслуженная.Как человек амбициозный и успешный, Ольга рассчитывала на признание и этого ее творения. Это логично.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

То, что было представлено творение более отвечающее вкусам большинства, тоже вполне логично. Я высоко оцениваю факт, что Ольга выразила благодарность Woman.ru за признание ее творчества. Многие от обиды могли забыть об этом важном шаге. То, что в своих аккаунтах Ольга предлагает обсудить результаты премии – правильный шаг, а не срыв.

Во-первых, она даёт своим болельщикам возможность высказаться. Во-вторых, это кампания ещё больше объединяет ее поклонников. И, в-третьих, думаю, она вложила душу в этот проект и получить знаки признания, пусть не от "Муз-ТВ", а от постоянных поклонников – это вернуть затраченную энергию.

Так что все сделано правильно и разумно. Повторяю, я не любительница творчества Ольги Бузовой, оцениваю ситуацию только с точки зрения психологии и биоэнергетики.

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Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 02:11 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость767201
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В Сети стал распространяться ролик, на кадрах которого видно, как Ольга покидает студию "Матч ТВ". Переполненная эмоциями ведущая бросает сотрудникам фразу о том, что именно из-за неё у программы будут зрители. А затем звезда едва не врезается в дверь, но её вовремя хватают под руку и уводят
Гость Я
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Как психологу стыдно быть поклонником бузовой ,что дважды об этом написала, явно заказуха ,так и прет жополизмом от статейки, про премию от Вомент ,все поняли ,специально предназначалась только бузовой ,никаких сомнений не было ,купили руководство журнала , премия нужна была как "Лучший актер чтобы бузова сыграла на сцене МХАТа ,все купили ,все сложилось у мошенников Ей специально делают именные награды ,когда не за что дать бездарной ,награда имени бузовой появиться ,сделают ,деньги то есть Поэтому то она ничего не умеет,все равно все купят
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