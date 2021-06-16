"Требуется помощь нарколога": Солнцев после коньячного скандала заявил о неадеквате Бузовой

"После "случая" с Олей и Губерниевым, артисты, зачем-то вступившиеся за очень уже взрослую женщину, писали в основном чушь, типа "ты светлый, чистый человечек", – возмущен шоумен Рустам Солнцев. – Но никто не предложил этому "светлому человечку" реальную помощь в виде нарколога, клиники, врачей и прочих историй, которые бы этого "чистого человечка" привели бы в чувства".
Рустам возмущен, что "такую воду лили, а по делу и конь не валялся". Среди тех, кто нахваливал Бузову, Солнцев особо выделил Диму Билана. "Ты достойный человек , достойнее многих , кто льет на тебя и хайпится на острых мимолетных темах, которые в жизни занимают секунды по сравнению с тем сколько нового ты открываешь и как работаешь над собственной личностью, – нахвалили Олю Дима в "Инстаграме". – Ты растешь на глазах у людей уже столько лет, принимая обстоятельства с открытым забралом, не дай бог стать мученицей, только борьба. А ошибки – это исключения, которые касаются всех людей на этой планете".
Но Солнцеву эта отповедь победителя "Евровидения" кажется смешной. "Для поющих ротом, загоняющая себя в неадекват Бузяка – это избавление от прямой конкуренции и их "громкие" стенания об обиженной святоше – ни что иное, как гадкое лицемерие. Вот и рады стараться, хотя видя состояние артистки могли бы "встряхнуть" эту вечную жертву несправедливых оговоров и "жестоких мужиков".
В происходящем сегодня с Бузовой Солнцев видит параллели с Анастасией Волочковой. "Напомню, с чего начинала Волочкова – да да, вечно прикидывалась то целкой, то жертвой , чередуя эти два уродливых образа. Оля прет туда же"
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