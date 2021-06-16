"Требуется помощь нарколога": Солнцев после коньячного скандала заявил о неадеквате Бузовой

Который день звезды и поклонники обсуждают перепалку между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым. В прямом эфире "Матч-Тв", напомним, знаменитый спортивный комментатор спросил звезду "Дома-2": "Вы перестали пить коньяк по утрам?" После этой фразы Оля разрыдалась и начала оправдываться: мол, ей вообще нельзя алкоголь, ведь она только что пережила операцию.

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