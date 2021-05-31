"Омерзительно!": Водонаева без трусов вызвала оторопь

Звезда не боится откровенности во всех проявлениях. Она легко поднимает острые вопросы и публикует самые интимные снимки.

Накануне вечером Алена Водонаева показала результат своей новой фотосессии. На кадрах она предстала в прозрачной блузке, от трусов дива решила отказаться. Вместо нижнего белья все прелести журналистки слегка прикрывали ветки сирени. Они же оказались и внутри корсета.

На откровенных снимках звезда сидит на стуле, а сделаны они с самых разных ракурсов. Многие отметили шикарную форму ведущей. Цветы лишь подчеркнули пышную грудь знаменитости, а обнаженные ноги стали предметом восхищения. Однако недоброжелатели посчитали появление таких фотографий непозволительным.

В комментариях разгорелось обсуждение. Подписчики напомнили Алене Водонаевой, что у нее есть сын, а она якобы подает ему неправильный пример. "Вульгарно", "Дурдом", "Так можно? Сразу голышом!", "Омерзительно!", "Букет между ног имеет двойной смысл", "Чем ближе к сорокету, тем больше голости. Другим привлечь никак", "Юбочка не помешала бы", "А сын то? Не стыдно?", "И эта туда же, ничего нового", – возмутились они.

Поклонники тут же принялись защищать журналистку. "Богиня! Невероятно роскошна", "Что за бомба", "Ты восхитительна", "Просто моя королева", "Чувственно и эстетично", "Шедеврально! Эстетика и нежность", Алена – это ум, красота и сочетание! Богиня", "Звезда! Вот на кого нужно равняться", – писали комментаторы.

