"Обливается пивом и бьет": Солнцев провел горячие выходные в компании двух пенсионерок

Шоумен опубликовал новое фото в своем личном блоге. Он активно проводит время с любимыми женщинами.

Гоген Солнцев рассказал, что на выходных уехал вместе с супругой Екатериной Терешкович, а также приятельницей Лидией Алифиренко. Ранее сообщалось, что возлюбленная серьезно ревновала своего супруга к подруге, но теперь, видимо, смирилась. На кадре их можно увидеть втроем. Видимо пока они все спокойно уживаются в одном доме.

Шоумен рассказал, что они "с девочками" приняли решение отправиться на дачу на выходные. Они активно занимаются огородом, строят будку для собаки, а также наслаждаются банными процедурами. По словам Гогена, его подруга предпочитает наносить на кожу мед, а супруга "обливается пивом и бьет вениками" их с Лидией Александровной.

Блогер поинтересовался у поклонников, что полезнее для кожи, и чем стоит начать пользоваться ему перед сауной. Многие тут же принялись оставлять различные рецепты в комментариях. Другие же оказались слишком впечатлены фотографией и содержанием публикации.

"У Катюхи глаза уже прикрыты", "Удобно, сразу дорожки песком посыпаются", "У Катерины глаза послали друг друга", "Без бабушек никто не знал Гогена! Молодец", "Катю закоротило", "Они не ведают, что творят", "Гоген, а может помоложе уже?", "Девочки что-то постарели", "Зачем Вам это. Красивый парень и гробит жизнь", – писали они.

