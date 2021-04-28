"Лишился заработка из-за старухи!": изувеченный Солнцев рассказал о беспощадном избиении 66-летней жены

Бурная личная жизнь Гогена Солнцева не прекращается. Теперь он заявил, что его супруга внезапно напала на него.

Шоумен рассказал, что возлюбленная научилась пользоваться различными сервисами в Сети, а потому отслеживает новости о себе. В одном из интервью он опрометчиво назвал ее "бабушкой", что крайне не одобрила избранница. Он отметил, что ничто не предвещало беды, но разъяренная женщина набросилась на него и беспощадно избила. Орудием мести стала сковородка.

По словам Гогена Солнцева, супруга – опасная дама. Она якобы сама провоцирует мужчин на агрессию, а затем оказывается недовольна реакцией. Он сообщил, что все его тело в синяках, а движения стали почти невозможными. "Это я еще сопротивление оказал!" – говорит шоумен. По его мнению, если бы не попытка отбиться от супруги, то 66-летняя женщина избила бы его до смерти.

Из-за трагических событий блогеру даже пришлось отменить концерт. Гоген подчеркнул, что сейчас старается не отказываться от мероприятий, так как финансовая ситуация из-за пандемии оказалась тяжелой. "Лишился заработка из-за старухи!" – заявил он. Теперь мероприятие перенесено на май.

Гоген Солнцев сообщил, что жена жалуется на постоянные конфликты с мужчинами-тиранами. Он подчеркнул, что во всех бедах возлюбленная виновата сама, потому что вынести ее провокации – задача не из простых.

