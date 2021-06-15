"Выведи неуча на чистую воду": Собчак нагло влезла в скандал с Бузовой и "коньячком"

Накануне Дмитрий Губерниев публично унизил Ольгу Бузову в студии телеканала "Матч ТВ".

Журналист решил подшутить над новоиспеченной актрисой МХАТа и, задавая вопрос, провел параллели между футболом и театром. В частности, спортивный комментатор спросил, какую "школу" та предпочитает: современную, Черчесовскую, или советскую, Эфроса? Вероятно, звезда не совсем поняла вопрос, поэтому начала отвечать нечто несвязное.

Однако Дмитрий Губерниев настаивал на ответе, а затем и вовсе уточнил у Ольги Бузовой, перестала ли она пить коньяк по утрам. После вопроса об алкоголе звезда взорвалась, начала рыдать и оправдываться, заявив, что журналист не мужчина, а "дно".

Ксения Собчак не смогла пройти мимо громкого события. В своем телеграм-канале теледива отметила, что после ее интервью с группой "Тату" запустился своеобразные журналистский флешмоб. "Выведи неуча на чистую воду", – отметила артистка. Она пояснила, что главное во вчерашнем эфире не вопрос про "коньячок", а "знаменитый метод Эфроса" и "футбол с Броневым". "Губерниев, обожаю!" – подытожила Собчак.

Правда, с мнением журналистки согласились далеко не все. Например, Яна Рудковская встала на сторону Ольги Бузовой, отметив, что Дмитрий Губерниев был не прав "чисто по-человечески". Дима Билан опубликовал в личном блоге пост, в котором призвал прекратить травлю новоиспеченной актрисы МХАТа. Он добавил, что ненавидит, когда все набрасываются на одного.

Напомним, на днях Ксения Собчак в своем шоу жестко подшутила над Юлей Волковой, которая не знала, что такое "закон Димы Яковлева". Журналистка соврала экс-солистке "Тату", заявив, что он запрещает играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть.