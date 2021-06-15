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Шоу-бизнес
"Выведи неуча на чистую воду": Собчак нагло влезла в скандал с Бузовой и "коньячком"

"Выведи неуча на чистую воду": Собчак нагло влезла в скандал с Бузовой и "коньячком"

Накануне Дмитрий Губерниев публично унизил Ольгу Бузову в студии телеканала "Матч ТВ".

Продолжение: "Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости
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Журналист решил подшутить над новоиспеченной актрисой МХАТа и, задавая вопрос, провел параллели между футболом и театром. В частности, спортивный комментатор спросил, какую "школу" та предпочитает: современную, Черчесовскую, или советскую, Эфроса? Вероятно, звезда не совсем поняла вопрос, поэтому начала отвечать нечто несвязное.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Однако Дмитрий Губерниев настаивал на ответе, а затем и вовсе уточнил у Ольги Бузовой, перестала ли она пить коньяк по утрам. После вопроса об алкоголе звезда взорвалась, начала рыдать и оправдываться, заявив, что журналист не мужчина, а "дно".

Ксения Собчак не смогла пройти мимо громкого события. В своем телеграм-канале теледива отметила, что после ее интервью с группой "Тату" запустился своеобразные журналистский флешмоб. "Выведи неуча на чистую воду", – отметила артистка. Она пояснила, что главное во вчерашнем эфире не вопрос про "коньячок", а "знаменитый метод Эфроса" и "футбол с Броневым". "Губерниев, обожаю!" – подытожила Собчак.

Правда, с мнением журналистки согласились далеко не все. Например, Яна Рудковская встала на сторону Ольги Бузовой, отметив, что Дмитрий Губерниев был не прав "чисто по-человечески". Дима Билан опубликовал в личном блоге пост, в котором призвал прекратить травлю новоиспеченной актрисы МХАТа. Он добавил, что ненавидит, когда все набрасываются на одного.

Напомним, на днях Ксения Собчак в своем шоу жестко подшутила над Юлей Волковой, которая не знала, что такое "закон Димы Яковлева". Журналистка соврала экс-солистке "Тату", заявив, что он запрещает играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 11:06 Источник: Телеграм-канал "Кровавая барыня" ✓ Надежный источник
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Расфуфыренная Собчак побила заурядную Рудковскую

комментарии

Ответить:

Гость779685
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Ксения, Вы - большой молодец! Не в бровь, а в глаз!
Гость764029
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Не являюсь фанатом Собчак, но одно сказать можно уверенно - она далеко не глупая женщина. Образование у нее прекрасное и читает она много... Тролит всяких выскочек она нещадно))) и правильно делает... Юля Волкова пошла в политику, губами там сидеть и шлепать.... Бузова такая же, тупая как пробка, только и умеет рыдать, да бухать.... Пусть идут книги умные читают, прежде чем высовываться на умные передачи. Их уже - пятой точкой на сцене трясти для подростков
Гость Я
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Да успокойтесь, Собчак может не нравиться ,или нравиться , говорит она часто дерзко,но правильно ,как сейчас
Гость766433
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Она думает что умнее всех Но на поверку - воспитания НОЛЬ. Умный, уважающий себя человек ни когда не будет унижать другого, тем более при людно. Не уважаю Собчак. Она хабалка
Гость779295
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Опять эта вонючка гадит в СМИ.Блевотина эта Собачатина. Большеротая жаба.
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