"Кинематограф в жопе": Собчак унизила известного режиссера

Жена режиссера Наташа Бардо после скандального высказывания Ксении Собчак покинула светскую вечеринку.

Недавно Глюк'oZa с размахом отметила юбилей. На торжестве между Ксенией Собчак и Наташей Бардо произошел конфликт.

В разгар праздника гости решили устроить прожарку именинницы и ее супруга. Главными юмористами стали Ксения Собчак и Михаил Шац. Однако на семье Глюк'oZы артисты не остановились и начали шутить про остальных приглашенных звезд.

Под раздачу попал и режиссер Марюс Вайсберг, который, кстати, отсутствовал на мероприятии. Собчак с улыбкой заявила, что современный "кинематограф находится в жопе", а также припомнила, что Наталья Ионова исполнила одну из ролей в сомнительной комедии "Бабушка легкого поведения".

На высказывание резко отреагировала жена режиссера НатальяБардо. Она не стала устраивать скандал, а просто демонстративно ушла с праздника. Спустя время в своих социальных сетях девушка опубликовала гневное видео.

"Я ушла со дня рождения достаточно быстро, потому что началась "прожарка", но заодно прожарили и моего мужа, которого я очень люблю, которым я очень горжусь. И мне стало очень больно, потому что Ксюша Собчак и Миша Шац не могли упустить возможности пошутить над Марюней", – заявила Бардо.

Напомним, что недавно супруг Ксении Собчак Константин Богомолов снял клип для Дмитрий Билана на песню "Она моя". Работа вызвала бурю обсуждений, так как в ней представлены откровенные сцены.