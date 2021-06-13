"Кинематограф в жопе": Собчак унизила известного режиссера

Недавно Глюк'oZa с размахом отметила юбилей. На торжестве между Ксенией Собчак и Наташей Бардо произошел конфликт.
В разгар праздника гости решили устроить прожарку именинницы и ее супруга. Главными юмористами стали Ксения Собчак и Михаил Шац. Однако на семье Глюк'oZы артисты не остановились и начали шутить про остальных приглашенных звезд.
Под раздачу попал и режиссер Марюс Вайсберг, который, кстати, отсутствовал на мероприятии. Собчак с улыбкой заявила, что современный "кинематограф находится в жопе", а также припомнила, что Наталья Ионова исполнила одну из ролей в сомнительной комедии "Бабушка легкого поведения".
На высказывание резко отреагировала жена режиссера НатальяБардо. Она не стала устраивать скандал, а просто демонстративно ушла с праздника. Спустя время в своих социальных сетях девушка опубликовала гневное видео.
"Я ушла со дня рождения достаточно быстро, потому что началась "прожарка", но заодно прожарили и моего мужа, которого я очень люблю, которым я очень горжусь. И мне стало очень больно, потому что Ксюша Собчак и Миша Шац не могли упустить возможности пошутить над Марюней", – заявила Бардо.
Напомним, что недавно супруг Ксении Собчак Константин Богомолов снял клип для Дмитрий Билана на песню "Она моя". Работа вызвала бурю обсуждений, так как в ней представлены откровенные сцены.
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