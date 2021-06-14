"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмущен тем, что поющая телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа.

Ольга Бузова исполнила роль в спектакле о молодости Иосифа Сталина "Чудесный грузин". Во МХАТ экс-ведущую реалити-шоу "Дом-2" пригласил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Позже, беседуя с журналистами, он отметил, что благодаря этому МХАТ "хайпанул".

Геннадий Зюганов не понимает, почему появлением Бузовой в театре не заинтересовались власти. "Я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные", – сказал лидер КПРФ во время онлайн-встречи с подписчиками в "Инстаграм".

По мнению председателя коммунистической партии, такие вещи, как выход Бузовой на сцену МХАТа, говорят о стиле нынешней власти, которая не любит свою культуру. Также Зюганов заверил, что русская культура бессмертна и победит.

Ранее глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин заявил, что партия попросила президента МХАТа Татьяну Доронину заменить Ольгу Бузову в спектакле о молодом Иосифе Сталине на "нормальную, профессиональную актрису". По мнению экс-кандидата в президенты страны, девушка, которая начинала свою карьеру с шоу "Дом-2", не может играть революционерку и соратницу советского политика.