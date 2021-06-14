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Шоу-бизнес
"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе

"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмущен тем, что поющая телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа.
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Ольга Бузова исполнила роль в спектакле о молодости Иосифа Сталина "Чудесный грузин". Во МХАТ экс-ведущую реалити-шоу "Дом-2" пригласил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Позже, беседуя с журналистами, он отметил, что благодаря этому МХАТ "хайпанул".

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Геннадий Андреевич Зюганов политик, лидер КПРФ

Геннадий Зюганов не понимает, почему появлением Бузовой в театре не заинтересовались власти. "Я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные", – сказал лидер КПРФ во время онлайн-встречи с подписчиками в "Инстаграм".

По мнению председателя коммунистической партии, такие вещи, как выход Бузовой на сцену МХАТа, говорят о стиле нынешней власти, которая не любит свою культуру. Также Зюганов заверил, что русская культура бессмертна и победит.

Ранее глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин заявил, что партия попросила президента МХАТа Татьяну Доронину заменить Ольгу Бузову в спектакле о молодом Иосифе Сталине на "нормальную, профессиональную актрису". По мнению экс-кандидата в президенты страны, девушка, которая начинала свою карьеру с шоу "Дом-2", не может играть революционерку и соратницу советского политика.

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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2021, 17:44 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

Гостья
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Надо ЖЕ так открыто,ничего не скрывая , писать о том, что явное мошенничество ,почему ,по каким параметрам это существо,что попала на сцену и с первого раза хапнула столько денег ,ведь договоренность о выплате этой суммы была до того ,как бузова стала репетировать ,но уже худрук и арт директор Бузовой знали ,что провернут это дело ,устроят показуху ,любым путем ,независимо ,как будет играть,петь бездарная
Сейчас купить нужных людей,что будут группой поддержки легко,дать указание,чтобы громко аплодировали ,когда будет бузова,восхищаться всему,что происходит на сцене ,потом подарить цветы
Гость763225
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Вопрос Минкульту: кто такой Бояков и почему его назначили худруком МХАТа??? А, Бузова -дело десятое!
Гость779648
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Всё и всем, кому надо, проплачено, а деньги не пахнут и решают всё! И места в Думе так же продаются, только дороже.
Гость763240
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ну этому только бы сысысыры взад обратно и цензуру заодно
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