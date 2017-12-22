Геннадий Андреевич Зюганов политик, лидер КПРФ

Геннадий Зюганов родился 26 июня 1944 года в Орловской области в семье учителей. Среднюю школу окончил с серебряной медалью, Орловский педагогический институт - с отличием. В 1966 году вступил в КПСС, занимал руководящие должности в Орловском обкоме партии.

С 1993-го Зюганов является бессменным руководителем КПРФ, с этого же года избирается во все составы Государственной думы. Возглавляет парламентскую фракцию КПРФ. Принимая участие во всех президентских выборах в России (кроме 2004 года), всегда занимал второе место. Больше всего голосов набрал во втором туре выборов 1996 года (40,31%), уступив Борису Ельцину.

Геннадий Зюганов - автор серии монографий, доктор философских наук, награжден орденами "Знак Почета" и Александра Невского. Сторонник здорового образа жизни: увлекается волейболом, теннисом, троеборьем, имеет спортивные награды.