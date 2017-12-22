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Геннадий Андреевич Зюганов

политик, лидер КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов
  • Дата рождения: 26 июня 1944
  • Место рождения: село Мымрино, Орловская область, СССР
  • Знак зодиака: Рак
  • Жена/Муж: Надежда Зюганова (Амеличева)
  • Дети: Андрей, Татьяна

Геннадий Зюганов родился 26 июня 1944 года в Орловской области в семье учителей. Среднюю школу окончил с серебряной медалью, Орловский педагогический институт - с отличием. В 1966 году вступил в КПСС, занимал руководящие должности в Орловском обкоме партии.

С 1993-го Зюганов является бессменным руководителем КПРФ, с этого же года избирается во все составы Государственной думы. Возглавляет парламентскую фракцию КПРФ. Принимая участие во всех президентских выборах в России (кроме 2004 года), всегда занимал второе место. Больше всего голосов набрал во втором туре выборов 1996 года (40,31%), уступив Борису Ельцину.

Геннадий Зюганов - автор серии монографий, доктор философских наук, награжден орденами "Знак Почета" и Александра Невского. Сторонник здорового образа жизни: увлекается волейболом, теннисом, троеборьем, имеет спортивные награды.

Геннадий Зюганов загремел в больницу

Геннадий Зюганов загремел в больницу
77-летний Геннадий Зюганов попал в клинику. О состоянии лидера КПРФ поступают разные данные. Политик помещен в Центральную клиническую больницу Москвы на несколько дней для профилактики.

Зюганов рассказал о своем отношении к Белоруссии и Украине: признать Луганск и поддержать Донецк

Зюганов рассказал о своем отношении к Белоруссии и Украине: признать Луганск и поддержать Донецк
По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, необходимо укреплять "славянское ядро" в лице России, Украины и Белоруссии. Председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил, что не боится потери политических очков из-за поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе

"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмущен тем, что поющая телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа. Ольга Бузова исполнила роль в спектакле о молодости Иосифа Сталина "Чудесный грузин".

В Госдуме предложили увеличить налоги для олигархов

В Госдуме предложили увеличить налоги для олигархов
12 мая Михаил Мишустин представил ежегодный отчет о работе правительства. После выступления он ответил на вопросы депутатов. На трибуну вышел Геннадий Зюганов, который поднял вопрос о доходах россиян.

Российские власти обсуждают введение нового налога

Российские власти обсуждают введение нового налога
Накануне лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением ввести налог для "подозрительно богатых" россиян. Так он отреагировал на планы Министерства труда по отказу от выплаты пособий "подозрительно бедным" семьям с дорогим имуществом. Инициатива Зюганова вызвала неоднозначную реакцию российских властей.

Зюганов сообщил подробности секретного разговора с Путиным

Зюганов сообщил подробности секретного разговора с Путиным
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Некоторые детали этого разговора стали известны журналистам. Из-за пандемии коронавируса политики по всему миру вынуждены проводить переговоры в дистанционном режиме, используя средства видеосвязи.

Зюганов: Дума может обсудить вмешательство в российские выборы 19 августа

Зюганов: Дума может обсудить вмешательство в российские выборы 19 августа
Лидер фракции Компартии в нижней палате парламента Геннадий Зюганов предложил провести 19 августа заседание Совета Госдумы на тему иностранного вмешательства во внутренние дела России. Вопрос требует экстренного обсуждения, подчеркнул парламентарий.  "У нас складывается ситуация, которая требует принципиального рассмотрения и на заседании правительства, и Совета безопасности, и на экстренном собрании совета Государственной думы.

После тяжелой операции Зюганов очутился в реанимации

После тяжелой операции Зюганов очутился в реанимации
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в реанимацию одной из столичных клиник после того, как ему была проведена сложная операция. Сообщается, что хирургическое вмешательство потребовалось ему из-за обострения хронического заболевания. Из-за обострения хронического заболевания Геннадию Зюганову потребовалось провести операцию в одной из больниц Москвы, передает телеграм-канал Mash.

Зюганов отрекся от мечты всей жизни

Зюганов отрекся от мечты всей жизни
В КПРФ обсуждают кандидатов на выдвижение от партии на выборы президента России в марте 2018 года. Ее лидер Геннадий Зюганов определил себе преемника – непартийного директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Разговоры о том, что партии пора бы выдвинуть другого кандидата вместо ее бессменного председателя, ходят уже давно.

Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым

Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым
Геннадий Зюганов родился в год Деревянной Обезьяны, по гороскопу он Рак. Родители его были учителями, даже сам будущий политик год проработал в школе учителем после ее окончания, но это его не удовлетворило. Ведь Деревянная Обезьяна всегда ищет где трава зеленее, всегда в курсе всего, что происходит вокруг, очень интересуется новыми открытиями и необычными мировоззрениями.

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