"Что-то сильно меняется в мире": Макеева высказалась о театральном дебюте Бузовой

В спектакле про молодого Сталина "Чудесный грузин", который режиссер Рената Сотириади поставила в самом патриотичном и воцерковленном театре Первопрестольной, Ольга Бузова играет певицу кабаре Бэллу Шанталь. И информация об этом стала сенсацией.
"Конечно, мы хайпанули, безусловно, – говорил худрук театра Эдуард Бояков. – Я думаю, что здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал". Бояков полагает, что Бузова, как типичный представитель массовой культуры, как человек-хайп и человек-месседж, идеально подходит на эту роль.
Но Макеева пока работы звезды "Дома-2" не видела – у Насти сейчас медовый месяц с отбитой у другой мужем. Не до культурной жизни!
"Не видела Ольгу на сцене, чтоб впечатлиться ею как артисткой, – призналась Макеева на странице в "Инстаграм". – Но это закономерно кажется. Конда (орфография авторская – Прим. ред.) стали играть на сцене в спектаклях фигуристы, боксеры и парикмахеры, уже стало понятно, что что-то сильно меняется в мире". Поклонники, правда, гадают, что имела в виду Макеева под словом "конда" – это просто опечатка или она вспомнила, что слово "кондовый" трактуется как "крепкий, прочный".
У Макеевой, впрочем, еще есть шанс взять миленка-строителя под руку и пойти во МХАТ – премьерный спектакли с Ольгой Бузовой там состоятся 11 и 12 июня.
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