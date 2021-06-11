"Что-то сильно меняется в мире": Макеева высказалась о театральном дебюте Бузовой

Ольга Бузова не дает нам заскучать. В ночь на 20-е июня она снова будет петь в самом большом гей-клубе столицы. А пока же, в предвкушении, так сказать, гомосексуалы, сочувствующие и примкнувшие к ним могут насладиться театральной работой звезды "Дома-2". В эти дни она впервые выходит на сцену прославленного МХАТа имени Горького в качестве актрисы.

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