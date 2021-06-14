"Безрассудно": бывший партнер ответил заговорившей о муже и детях Бузовой

Ольга Бузова мечтает стать женой и мамой.

Поющая телеведущая Ольга Бузова пыталась обрести счастье в личной жизни. В 2012 году экс-участница шоу "Дом-2" вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Этот союз просуществовал четыре года. Ольга причиной разрыва называла измену любимого мужчины. Дмитрий утверждал, что ушел от жены, так как та отказывалась рожать ему наследников.

35-летняя Бузова верит, что когда-нибудь встретит вторую половинку и станет мамой. В личном микроблоге Ольга написала, что создать семью – очень сложная задача, между тем сохранить ее еще тяжелее.

"Но никогда не нужно опускать руки, всегда боритесь за свое счастье и пусть вселенная будет на вашей стороне", – отметила поющая телеведущая в свежей публикации в "Инстаграм".

Вокалистка призналась, что испытывает боль на душе, когда видит мальчиков и девочек, которые растут без отцов. "Они достойны счастливого детства, а значит мы должны приложить все возможные и невозможные силы!" – рассудила Бузова. Также Ольга задалась вопросом: в чем кроется секрет семейного успеха?

Фигурист Дмитрий Соловьев, который был партнером артистки в шоу "Ледниковый период", одним из первых отреагировал на пост. Спортсмен уверен, что нет никаких секретных рецептов, способных решить все проблемы в отношениях. "Нужно жить сердцем и чистой, искренней любовью", - посоветовал Соловьев Бузовой. Спортсмен отметил, что людей порой окутывают эмоции, заставляющие действовать "безрассудно".