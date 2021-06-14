"Безрассудно": бывший партнер ответил заговорившей о муже и детях Бузовой

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Вторник
15 июня
Лента новостей
11:01
На кладбище в Тобольске нашли боевой снаряд
10:52
"Сенсация": обнимающая известного актера Асмус сделала заявление о романе
10:47
"Тяжело наблюдать": близкие смертельно больного Зайцева молят Пугачеву о помощи
10:35
Под Москвой мошенница обманула пенсионерку
10:31
Когда завершится третья волна COVID-19 в России? Ответ эксперта
10:25
"Ненавижу, когда все на одного": Билан взорвался из-за вопиющей несправедливости
10:19
Масштабный пожар в Якутии сняли на видео
10:13
Засыпана песком, торчат штифты: что стало с могилой Бондарчука
09:44
"Мерзкий": Бузова нашла защиту от хамства Губерниева в неожиданном месте
09:33
"Ждем результаты": появилась информация о смертельной болезни певицы МакSим
09:28
Какие категории граждан могут получать в России пенсии максимального размера
09:25
Пожар возле заправки в Санкт-Петербурге сняли на видео
09:14
80 процентов "голубых"!": Кравец вывела на чистую воду звездных любителей однополых утех
09:10
Опозорившего Бузову на всю страну Губерниева втоптали в грязь: Уже вылечился от импотенции?
09:10
Эксперт Золотарев: Путин обсудит с Байденом вопрос о расширении НАТО за счет Украины
08:55
"Не может стоять": вид рыдающего Носкова после страшной болезни вызвал ужас
08:52
В Приморье школьницы осквернили памятник герою России
08:37
"Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости
08:28
В Кемеровской области загорелась обогатительная фабрика
08:22
Покупатель застрелил кассира за просьбу надеть маску
05:57
Расфуфыренная Пугачева на "Первом канале" вызвала шок
04:02
Тощая Гагарина обескуражила дряблым телом
02:08
"Хуже некуда": Народ плюнул в хвастливую Навку
23:50
Можно ли заразиться коронавирусом после вакцинации
22:03
США не готовы к прорывным вещам: эксперты высказались о возможных итогах саммита в Женеве
18:17
Новые подробности жуткого взрыва в Новосибирске
18:12
В Уфе электросамокатчик сбил пенсионера
18:07
В России число пациентов с COVID-19 за сутки выросло на 13,7 тысяч
18:02
Одни морщины: Пригожин показал Валерию без фильтров
17:57
В Москве чиновника Минфина поймали в неадекватном состоянии
17:51
Женщина пропала из съемной квартиры в Петербурге
17:44
При крушении лодки с мигрантами погибли больше 100 человек
17:44
"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
17:38
Полиция нашла два тайника с 1,4 тонны кокаина
17:22
Протасевич принял участие в брифинге МИД Белоруссии
16:59
Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
16:53
Посла России вызвали в МИД Дании
16:44
"Действуй по-своему": киевский журнал рассказал об отношениях Евросоюза и Украины
16:39
Удравший от плоской Бузовой Тарасов схватился за женскую грудь: Двойной праздник
16:18
"Не менее талантлива, чем Бузова": Канделаки отправили во МХАТ
15:59
Жуткое видео взрыва на заправке в Новосибирске
15:50
"Не осознают последствий": названы основные разносчики новых штаммов COVID-19
15:19
Лобода нашла замену Крапивиной после громкого скандала
14:36
"Он не скажет, что ему плохо": брат о состоянии заразившегося коронавирусом Кузьмина
13:51
Сверкнул трусами и пустился в пляс: Малахов удивил после слухов о разводе
13:42
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
13:03
"Людям становится страшно": У певицы Славы открылись паранормальные способности
12:47
Под Петербургом перевернулся автобус с туристами
12:38
Экс-глава протокола Горбачева: рукопожатие Путина и Байдена должно заранее обговариваться
11:51
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика
Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
"Меня может не быть в живых": Отвергнутая Максакова обратилась к детям
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Безрассудно": бывший партнер ответил заговорившей о муже и детях Бузовой

"Безрассудно": бывший партнер ответил заговорившей о муже и детях Бузовой

Ольга Бузова мечтает стать женой и мамой.

Продолжение: "Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
прочитано 1737 раз

Поющая телеведущая Ольга Бузова пыталась обрести счастье в личной жизни. В 2012 году экс-участница шоу "Дом-2" вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Этот союз просуществовал четыре года. Ольга причиной разрыва называла измену любимого мужчины. Дмитрий утверждал, что ушел от жены, так как та отказывалась рожать ему наследников.

ПО ТЕМЕ

Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика

Манукян отдыхает: Объявился новый кандидат на сердце Бузовой

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

35-летняя Бузова верит, что когда-нибудь встретит вторую половинку и станет мамой. В личном микроблоге Ольга написала, что создать семью – очень сложная задача, между тем сохранить ее еще тяжелее.

"Но никогда не нужно опускать руки, всегда боритесь за свое счастье и пусть вселенная будет на вашей стороне", – отметила поющая телеведущая в свежей публикации в "Инстаграм".

Вокалистка призналась, что испытывает боль на душе, когда видит мальчиков и девочек, которые растут без отцов. "Они достойны счастливого детства, а значит мы должны приложить все возможные и невозможные силы!" – рассудила Бузова. Также Ольга задалась вопросом: в чем кроется секрет семейного успеха?

Фигурист Дмитрий Соловьев, который был партнером артистки в шоу "Ледниковый период", одним из первых отреагировал на пост. Спортсмен уверен, что нет никаких секретных рецептов, способных решить все проблемы в отношениях. "Нужно жить сердцем и чистой, искренней любовью", - посоветовал Соловьев Бузовой. Спортсмен отметил, что людей порой окутывают эмоции, заставляющие действовать "безрассудно".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2021, 09:59 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"

комментарии

Ответить:

Гость779685
Пожаловаться Ответить
Гость779055
У нас фрики,разные ...идорасы,прадедушки и бабки заводят себе детей.Чем Оля Бузова их хуже?
Да и не лучше. Такой же фрик и т.д....
Гость779055
Пожаловаться Ответить
У нас фрики,разные ...идорасы,прадедушки и бабки заводят себе детей.Чем Оля Бузова их хуже?
Гость779542
Пожаловаться Ответить
Хочет Бузова детей после длинной пьянки...
От кого-нибудь зачать, может от квартета...
А, гармонь моя гармонь - золотые планки...
Никто замуж не берет Бузову за это...
Гость779580
Пожаловаться Ответить
В возрасте этой тупой твари в перспективе пора надеятся на внуков.Животное <цензура>...
Гость779571
Пожаловаться Ответить
Поющая телеведущая? Сосущая дающая!
Гостья
Пожаловаться Ответить
Какая мелочь бузова ,в руках кукловодов, заплатят киркорову,так он будет уделять знаки внимание этой дуре , нет ,так забудет о существование этой тупицы,вот так относятся к вещи бузовой ,она пустая пешка ♟что скажут так и будет делать ,но что сделаешь ,сама со всем согласилась, продала себя за пустую жизнь ,чтобы блестать никчемной жизнью
Гость767201
Пожаловаться Ответить
Вот ,что значить иметь поганый характер ,смешно читать от неё требования к будущему ,ей бы с таким отвратительным характером надо молчать и выйти замуж хоть за кого то ,к ней никто не относится серьезно ,а с напряжением ,зная её обслугу а притоне клиентов,после этого бесплодие ,так каждый задумается ,нужна эта особа по жизни
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ждем результаты": появилась информация о смертельной болезни певицы МакSим

Певице стало плохо
Шоу-бизнес

"Мерзкий": Бузова нашла защиту от хамства Губерниева в неожиданном месте

Звезду публично осрамили
Шоу-бизнес

"Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости

Звезду довели до истерики
Шоу-бизнес

"Не может стоять": вид рыдающего Носкова после страшной болезни вызвал ужас

У артиста обездвижена рука

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+