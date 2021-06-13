Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой

Стас Садальский похвалил актерский талант Ольги Бузовой и пребывал в восторге от постановки.

Спектакль "Чудесный грузин" прошел с аншлагами, но не без бурных скандалов. Многие артисты осудили художественного руководителя МХАТа за выбор актрисы на главную роль. Ее исполнила Ольга Бузова.

Одним из тех, кто похвалил звезду, стал Стас Садальский. Он побывал на премьере спектакля и удивился успехам Бузовой. Актер отметил, что Ольга находилась в образе, не портила спектакль, а это порой самое главное в театральном искусстве.

Однако недовольство у Садальского вызвало заявление режиссера постановки по поводу многомиллионной аудитории Бузовой. Артист согласен, что привлечение медийных персон в спектакли – это отличный пиар-ход, но вот кичиться этим не стоит, так как среди 25 миллионов подписчиков от силы несколько знают толк в театре.

"Эти 25 миллионов не знают, что такое театр, даже не подозревают о его существовании. Прекрасно, что Оля Бузова дала информационный повод и привлекла внимание всех российских СМИ. Ну не Навального же прессе обсуждать", – заявил актер на страницах личного блога.



Также Стас отметил игру Георгия Иобадзе, который исполнил роль Иосифа Сталина.



"Он сыграл опасного человека, действующего на грани. Георгий весьма пластичен — и акробатические кульбиты проделывает, и танцует страстно. Видя многих Сталиных на экране и сцене, могу сказать, что выбор на роль именно грузина — огромная удача", – признался Садальский.

