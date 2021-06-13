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Шоу-бизнес
Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой

Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой

Стас Садальский похвалил актерский талант Ольги Бузовой и пребывал в восторге от постановки.
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Спектакль "Чудесный грузин" прошел с аншлагами, но не без бурных скандалов. Многие артисты осудили художественного руководителя МХАТа за выбор актрисы на главную роль. Ее исполнила Ольга Бузова.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Одним из тех, кто похвалил звезду, стал Стас Садальский. Он побывал на премьере спектакля и удивился успехам Бузовой. Актер отметил, что Ольга находилась в образе, не портила спектакль, а это порой самое главное в театральном искусстве.

Однако недовольство у Садальского вызвало заявление режиссера постановки по поводу многомиллионной аудитории Бузовой. Артист согласен, что привлечение медийных персон в спектакли – это отличный пиар-ход, но вот кичиться этим не стоит, так как среди 25 миллионов подписчиков от силы несколько знают толк в театре.

"Эти 25 миллионов не знают, что такое театр, даже не подозревают о его существовании. Прекрасно, что Оля Бузова дала информационный повод и привлекла внимание всех российских СМИ. Ну не Навального же прессе обсуждать", – заявил актер на страницах личного блога.

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Публикация от Стас Садальский️�� (@stassadal)

Также Стас отметил игру Георгия Иобадзе, который исполнил роль Иосифа Сталина.

"Он сыграл опасного человека, действующего на грани. Георгий весьма пластичен — и акробатические кульбиты проделывает, и танцует страстно. Видя многих Сталиных на экране и сцене, могу сказать, что выбор на роль именно грузина — огромная удача", – признался Садальский.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
13 июня 2021, 17:47 Источник: Инстаграм Стаса Садальского ✓ Надежный источник
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