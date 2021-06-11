Увидеть Бузову и умереть: за возможность посмотреть на артистку заломили космическую цену

11 июня во МХАТ им. Горького состоится премьера спектакля "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой в роли певицы кабаре.

В Сеть уже попало несколько роликов с репетиций постановки. Даже на финальных прогонах артистка то и дело запиналась, подсматривая в листок. Генеральный прогон прошел накануне, и, по слухам, приглашенная звезда справилась на отлично. Правда, все гадают, как же пройдет премьера.

Кстати, билеты на спектакль раскупили еще в среду. По словам пиар-директора Ольги Бузовой, даже у перекупщиков найти контрамарку нельзя. Впрочем, за несколько часов до премьеры в Сети появилось предложение о продаже двух билетов на "Чудесного грузина". Цену заломили космическую – 150 тысяч рублей, причем это даже не партер, а бельэтаж!

Напомним, ранее появились сведения о том, что МХАТ повысил цены на билеты на постановку с участием поющей ведущей. Если сначала желающие могли приобрести места в зрительном зале за 500-5000 рублей, то позднее сложно было найти дешевле 10 тысяч.

Стоит отметить, что инициативу Эдуарда Боякова пригласить Ольгу Бузову мало кто поддержал. Коллеги по шоу-бизнесу оказались разочарованы новостью о том, что выпускница "Дома-2" выступит на сцене легендарного театра. Например, актриса Лариса Лужина считает, что подобная ситуация в целом понижает МХАТ до уровня телезвезды, что не есть хорошо.