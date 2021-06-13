Грандиозный скандал: Собчак заставила жену известного режиссера покинуть юбилей Глюк’oZы в слезах

Ксения Собчак вновь в центре грандиозного скандала. Журналистка обидела известного режиссера.

На праздновании дня рождения певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной под псевдонимом Глюк’oZа, произошел некрасивый эпизод. Супруга известного режиссера Марюса Вайсберга, Наталья Бардо, ушла с вечеринки в слезах.

Как позже рассказала Бордо, на мероприятии она была одна, так как ее муж сейчас снимает кино в Голливуде. В разгар вечера на сцену поднялись ведущие Ксения Собчак и Михаил Шац. Они устроили "прожарку" Натальи Чистяковой-Ионовой – в юмористической форме говорили о недостатках виновницы торжества. Обсуждая Глюк’oZу, Собчак вспомнила, что та снималась в фильмах Вайсберга.

"Это я просто напоминаю чисто факты, чтобы мы не забывали, в какой жопе находится наш кинематограф", – заявила Ксения Собчак.

Прошелся по Вайсбергу и Шац, сообщив о том, что у картин режиссера очень низкие оценки на "КиноПоиске". Высмеяли ведущие и поздравительный ролик, который Марюс записал для Натальи.

33-летняя Наталья Бардо призналась, что слушать, как ее супруга подло поливали грязью за глаза, было очень больно. Ей ничего не оставалось, кроме как встать и уйти. Бардо подчеркнула, что любит супруга и гордится им.

"Он очень любит людей и делает смешное кино, в котором всегда есть любовь! Он любит своих героев и спит практически со сценарием в руках! Он делает это только для людей, именно поэтому его фильмы так успешны!" – отметила супруга Марюса Вайсберга в личном микроблоге.