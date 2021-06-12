"Владею профессиональным срачем": Собчак резко ответила Киркорову и Крапивиной

На своем YouTube-канале Ксения Собчак опубликовала забавную пародию на коллег.

На конфликт между Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивиной отреагировали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В стороне не оказалась и Ксения Собчак. В личном блоге журналистка поделилась роликом, в котором высмеяла звезд.

При этом Собчак призналась, что положительно относится как к Киркорову, так и к Крапивиной. Журналистка убеждена, что Нателла перегнула палку в высказываниях, однако, и сам Филипп отличился дерзостью. В итоге телеведущая призвала их помириться и не продолжать скандал.

Видео Ксении стало ответом на дерзкий ролик Филиппа Киркорова, в которой певец резко и грубо высказался в адрес Крапивиной и обвинил ее в лицемерии, плагиате и хайпе.

"Профессиональным срачем владею лучше, чем Малышева – умением обрезания! Ох, как вам всем аукнется, когда Дава станет новым Стиви Уандером, а Моргенштерн будет чистить его "Ролексы"... Исключаю токсичных людей из своего общества и всегда буду против дискриминации, основанной на зависти молодым гениальным артистам – таким как Дава", – с иронией отметила Ксения Собчак.

Напомним, что недавно журналистка стала ведущей премии "МУЗ-ТВ". Во время церемонии Ксения Собчак не стеснялась в выражениях, вступала в полемику со звездами и вела себя достаточно открыто. На такое неоднозначное поведение отреагировали многие коллеги звезды. Так, Андрей Разин вступился за Моргенштерна, которого Собчак заподозрила в употреблении наркотических веществ. По мнению Разина, такие выходки неуместны на светских мероприятиях.