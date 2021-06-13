Запевшую в стиле Бузовой Решетову пнули за путь к успеху

Анастасия Решетова воспользовалась шансом оставаться у россиян на слуху после расставания с Тимати. Когда рэпер обзавелся новой пассией на "Холостяке", модель начала уходить тень, но мириться с этим не стала. Звездная брюнетка записала ролик "Мой монолог" об отношениях с артистом и задумала покорять музыкальные чарты, выпустив песню "Без него". Женщина выбрала амплуа сильной женщины, потерпевшей болезненную неудачу на любовном фронте, подобно Ольге Бузовой.
О том, насколько удачен путь, по которому пошла Анастасия Решетова, высказался воспитанник "Дома-2" Рустам Солнцев. Мужчина считает, что между экс-возлюбленной Тимати и Бузовой нельзя провести параллель, поэтому Анастасия не сможет добиться успеха в качестве певицы. "У Решетовой это вообще не покатит. Становление Ольги происходило на глазах у всей страны, становление Решетовой происходило по каким-то кроватям", — выразилась звезда скандальной телестройки.
Напомним, Тимати подарил кольцо на шоу "Холостяк" Екатерине Сафаровой. Злопыхатели поговаривают, что артист связан с молодой избранницей контрактными отношениями, которые не имеют к настоящей любви никакого отношения. Многие продолжают спорить, кто больше подходит рэперу: победительница "Холостяка" или все же Анастасия Решетова.
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