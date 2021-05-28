"Детьми мужика не удержишь": Костенко обвинили в коварном замысле

Подписчики Анастасии Костенко заподозрили, что с помощью детей она пытается крепче привязать Дмитрия Тарасова.

Бывший муж Ольги Бузовой и его новая избранница поженились всего три года назад, и уже собираются стать многодетными родителями. У пары уже есть две малолетние дочери, младшей из которых всего год. Поклонники думали, что на этом супруги пока остановятся, однако недавно Анастасия Костенко заявила, что вновь беременна.

Некоторых подписчиков модели удивила эта новость, так как ранее женщина признавалась, что в ближайшем времени идти за третьим не планирует. Фолловеры даже заподозрили Костенко в коварном замысле: они предположили, что женщина забеременела в третий раз, чтобы покрепче привязать к себе любвеобильного футболиста, но молодая мама резко ответила на выпады хейтеров.

Костенко подчеркнула, что во многих семьях более двух-трех детей и это нормально. Жена Дмитрия Тарасова и сама выросла в многодетной семье – у ее родителей четверо детей. Она уверена, что "детьми мужика не удержишь" и может только гадать, сколько тысяч лет еще должно пройти прежде, чем женщины это поймут и перестанут задавать такие вопросы – об этом сообщил "StarHit".

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов устроили гендер-пати и, наконец, рассекретили пол своего третьего наследника.