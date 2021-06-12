Бывший муж Бузовой вновь стал отцом: Моя птичка

Несколько недель назад Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко объявили, что скоро снова станут родителями.

Для пары это будет третий ребенок, а для экс-футболиста четвертый. Однако, помимо родных малышей, у бывшего игрока "Локомотива" есть несколько духовных. Как стало известно, недавно Дмитрий Тарасов в очередной раз стал крестным отцом.

Близкая подруга футболиста Наталья Медведева опубликовала в личном блоге снимки с крестин дочери Евы. Девочку, кстати, зовут так же, как и одну из наследниц спортсмена. "Теперь моя птичка под защитой", – написала в "Сторис" супруга футболиста Никиты Медведева.

Стоит отметить, что семьи дружат уже очень давно, это и не удивительно, ведь футболисты вместе играли еще со времен "Локомотива", а затем перешли в "Рубин". Анастасия Костенко и Наталья Медведева также отлично ладят. Пары часто проводят время вместе – например, даже отмечали Новый год 2021.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что у Дмитрия Тарасова закончился контракт с "Рубином". Футбольный клуб не стал продлевать договор на 2021-й, а новых предложений не поступило. В итоге спортсмен решил уйти на покой и заняться семьей. Также бывший муж Ольги Бузовой начал активнее вести личный блог, предлагая свои услуги в качестве лайф-коуча.