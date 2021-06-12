Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков разглядел в звезде перспективную актрису. Он отметил, что возможно Ольга Бузова будет играть в спектаклях постоянно.
Пока конкретных предложений Ольге не поступало. Однако руководство МХАТа отметило, с какой ответственностью и каким рвением звезда влилась в труппу и театральную жизнь. Такой подход вызвал у худрука несомненную симпатию.
Также Эдуард Бояков опроверг слухи о высокой зарплате Бузовой. По его словам, Ольга получает столько же, сколько и остальные актеры, так как театр – это не про деньги, а про искусство.
Помимо этого, художественный руководитель затронул щепетильную тему: он рассказал, кто еще пробовался на роль ресторанной певички в "Чудесном грузине", где впоследствии и сыграла Бузова. Переговоры велись с Валерией и Лолитой, но до серьезных предложений и контрактов дело не дошло.
Эдуард Бояков убежден, что несмотря на критику спектакль с участием Ольги получился успешным. Билеты на постановку раскупили практически сразу же.
"Безусловно, мы хайпанули. Если бы Ольга Бузова просто играла где-то в спектакле, то не было бы такого хайпа. Если бы просто МХАТ сделал спектакль про Сталина, то тоже не было много хайпа. Вот этот достаточно сложный треугольник сработал", – признался худрук.
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