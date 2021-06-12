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Шоу-бизнес
Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа

Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа

Режиссер считает, что у Ольги Бузовой есть театральное будущее и должный талант.
прочитано 569 раз

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков разглядел в звезде перспективную актрису. Он отметил, что возможно Ольга Бузова будет играть в спектаклях постоянно.

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Пока конкретных предложений Ольге не поступало. Однако руководство МХАТа отметило, с какой ответственностью и каким рвением звезда влилась в труппу и театральную жизнь. Такой подход вызвал у худрука несомненную симпатию.

Также Эдуард Бояков опроверг слухи о высокой зарплате Бузовой. По его словам, Ольга получает столько же, сколько и остальные актеры, так как театр – это не про деньги, а про искусство.

Помимо этого, художественный руководитель затронул щепетильную тему: он рассказал, кто еще пробовался на роль ресторанной певички в "Чудесном грузине", где впоследствии и сыграла Бузова. Переговоры велись с Валерией и Лолитой, но до серьезных предложений и контрактов дело не дошло.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Эдуард Бояков убежден, что несмотря на критику спектакль с участием Ольги получился успешным. Билеты на постановку раскупили практически сразу же.

"Безусловно, мы хайпанули. Если бы Ольга Бузова просто играла где-то в спектакле, то не было бы такого хайпа. Если бы просто МХАТ сделал спектакль про Сталина, то тоже не было много хайпа. Вот этот достаточно сложный треугольник сработал", – признался худрук.

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Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 17:34 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ТОся
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А вам не кажется, что ваше место у параши? С какого перепоя театр на гос обезпечении,из наших налогов, платит <цензура> еренные гонорары марамойке с бревна.
ВАСЬЯ
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Ура! Свершилось! МХАТ наконец дорос до уровня бревна ДОМа 2 и до уровня великой пошлятины Бузовой.
Гость760816
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Гость778854
Действительно, назло. Чем дальше, тем больше!! Молодец!!
у неё вся жизнь на зло! поэтому воротит и от неё и от её творчества! жалко девочки маленькие берут с неё пример, а в остальном насрать ваще, пусть хоть вставит себе в <цензура> ракету и на марс полетит вместе с Иланом!
Гость778854
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Гость778333
Такая же талантливая и перспективная, как и сам Бояков, нам повезло!
Действительно, назло. Чем дальше, тем больше!! Молодец!!
Гость778854
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Гость778333
Такая же талантливая и перспективная, как и сам Бояков, нам повезло!
А вы не ходите на спектакли с ее участием - и будет вам счастье!! В чем проблема!?
Гость778333
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Такая же талантливая и перспективная, как и сам Бояков, нам повезло!
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