Ольга Бузова оголила живот на премьере

В Москве состоялась премьера фильма Антона Федотова "Кухня. Последняя битва". На мероприятии отметились не только актеры, работавшие над новым проектом, но и прочие представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых особое внимание СМИ привлекла ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова. Недавняя "разведенка" пришла на премьеру в черном костюме – топе и брюках. Наряд демонстрировал плоский животик брюнетки, которому можно только позавидовать.
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