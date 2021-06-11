"Пристроили кривляться": известная актриса закрыла Ольгу Бузову от плевков недовольных

Актриса сериала "Скорая помощь" Екатерина Волкова спровоцировала жаркие споры.

Звезда отечественных теленовелл Екатерина Волкова посетила генеральную репетицию спектакля "Чудесный грузин" на сцене МХАТа. Актриса пришла оценить игру поющей телеведущей Ольги Бузовой. Последней досталась роль вокалистки кабаре Бэллы Шанталь.

Бывшая жена писателя Эдуарда Лимонова смотрела прогон постановки из зрительного зала. О своих впечатлениях Екатерина Волкова рассказала в личном микроблоге.

Актриса сериала "Скорая помощь" назвала Бузову молодцом. Екатерина считает, что Ольга бесстрашная. Также Волкова очень хвалила постановку в целом. По словам знаменитости, в ней много вокальных и танцевальных номеров, красивые декорации и костюмы. Артистка хотела бы еще раз увидеть спектакль, но билеты на все премьерные показы уже распроданы.

К публикации Екатерина Волкова прикрепила видеозаписи, которые сделала во время постановки. Актриса запечатлела, как Ольга Бузова исполняет вокальный номер. Интересно, что некоторые пользователи Сети появление поющей телеведущей во МХАТе приняли в штыки. Подписчики Волковой критиковали Бузову в комментариях.

"Теперь я и в театре разочарована, после того, как Бузову пристроили кривляться, а действительно достойных артистов, чье творчество действительно интересно увы не задействуют!!!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) " – рассуждают интернет-обитатели.

Недовольные положением дел во МХАТе пользователи Сети плевались от Бузовой, Волкова же встала за нее грудью, спровоцировав жаркие споры. Актриса отметила, что играть премьеру – очень сложно. Для непрофессиональной актрисы выход на сцену – настоящее испытание. "Это как прыгнуть с парашютом", – рассудила звезда. Волкова считает, что благодаря Бузовой в театр придут зрители и деньги.