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Сериалы
"Пристроили кривляться": известная актриса закрыла Ольгу Бузову от плевков недовольных

"Пристроили кривляться": известная актриса закрыла Ольгу Бузову от плевков недовольных

Актриса сериала "Скорая помощь" Екатерина Волкова спровоцировала жаркие споры.
прочитано 238 раз

Звезда отечественных теленовелл Екатерина Волкова посетила генеральную репетицию спектакля "Чудесный грузин" на сцене МХАТа. Актриса пришла оценить игру поющей телеведущей Ольги Бузовой. Последней досталась роль вокалистки кабаре Бэллы Шанталь.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Бывшая жена писателя Эдуарда Лимонова смотрела прогон постановки из зрительного зала. О своих впечатлениях Екатерина Волкова рассказала в личном микроблоге.

Актриса сериала "Скорая помощь" назвала Бузову молодцом. Екатерина считает, что Ольга бесстрашная. Также Волкова очень хвалила постановку в целом. По словам знаменитости, в ней много вокальных и танцевальных номеров, красивые декорации и костюмы. Артистка хотела бы еще раз увидеть спектакль, но билеты на все премьерные показы уже распроданы.

К публикации Екатерина Волкова прикрепила видеозаписи, которые сделала во время постановки. Актриса запечатлела, как Ольга Бузова исполняет вокальный номер. Интересно, что некоторые пользователи Сети появление поющей телеведущей во МХАТе приняли в штыки. Подписчики Волковой критиковали Бузову в комментариях.

"Теперь я и в театре разочарована, после того, как Бузову пристроили кривляться, а действительно достойных артистов, чье творчество действительно интересно увы не задействуют!!!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) " – рассуждают интернет-обитатели.

Недовольные положением дел во МХАТе пользователи Сети плевались от Бузовой, Волкова же встала за нее грудью, спровоцировав жаркие споры. Актриса отметила, что играть премьеру – очень сложно. Для непрофессиональной актрисы выход на сцену – настоящее испытание. "Это как прыгнуть с парашютом", – рассудила звезда. Волкова считает, что благодаря Бузовой в театр придут зрители и деньги.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 12:41 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость767201
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Теперь понятно почему Волкова влезла, со своим мнением,защитой бузовой ,конечно хотела поддержать бывшего ,а так на бузову посыпались претензии от Безрукова Пушкова,Гаспаряна ,Шукшиной,Луженой и много кого,Вот кому трудно придется, группе поддержки ,надо было взять оралки свистелки ,чтобы их тупые возгласы в защиту,поддержку этого убожества, были слышны ОНИ пусть сразу не садятся и аплодируют стоя,весь спектакль Смешно какую глупость пишут,как хочется господам пиявкам ,получить незаконные деньги за игру бездарной
Гость767201
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Роман с Эдуардом Бояковым, Екатерины Волковой
Второй серьезный роман случился у актрисы в Москве с театральным режиссером и продюсером Эдуардом Бояковым. Он был женат. Но для Кати это не имело значения, в ее жизни вспыхнула самая большая любовь, она готова была ждать, сколько угодно. Их гражданские отношения продолжались четыре года
Эдуард все-таки развелся с женой, и Катя уже считала себя официальной невестой. Но неожиданно всплыла правда о его романах, к тому же под давлением Боякова Екатерина решилась на аборт. Простить измену она не смогла, резко разорвала отношения и вышла замуж
Гостья
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Нашли кого слушать ,наркоманку со стажем ,она сама такая же идиотка , как и бузова,что защищать ,писать,что трудно играть,а кто её туда тянул ,её ненавидят и что хотела она получить от окружающих кроме упреков На её действительно кривляние и отвратительное пение, смотреть и слушать противно а ведь она ещё поет под фонограмму,а что если она будет петь живьем
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