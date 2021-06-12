Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Суббота
12 июня
Лента новостей
18:42
Реакцию Путина на оскорбление Байдена оценили: Умен и тщательно подбирает слова
18:12
В оперштабе объяснили введенные в Москве ограничения против коронавируса
18:09
За волосы Ивлеевой назначили цену
18:07
Беременная Арзамасова подвергла нерожденного ребенка опасности
18:07
Домработница Макеевой трудилась в адских условиях
18:05
Политолог Акопов рассказал о стратегии Путина на переговорах с Байденом
17:53
Веселую вдову Зудину застукали за поцелуями с молодым артистом
17:53
Рудковская показала 8-месячного сына
17:45
Поргина поведала щекотливую историю о Смоктуновском
17:35
Забавы российского блогера-миллионника закончились уголовным делом
17:34
Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа
17:22
Российский флаг запустили в стратосферу
17:11
Бывший муж Бузовой вновь стал отцом: Моя птичка
17:04
Пострадавшая в аварии с Эдвардом Билом женщина рассказала о тяжелой реабилитации
16:51
Эксперт Ищенко о сути разговора Байдена с Зеленским: Не беспокойся, дурак
16:47
Елизавета II схватила меч на приеме для лидеров государств
16:44
Аргентинские политики обратились к россиянам в праздничный день
16:30
Почему жена тяжелобольной звезды сериала "Убойная сила" вынуждена считать каждую копейку
16:04
Эксперт Акопов раскрыл смысл разговора Байдена с Зеленским: Тактическая победа
15:56
Собянин продлил выходные для ослабления скорости распространения коронавируса
15:45
Боярский поставил на кон главную ценность
15:31
Наталья Орейро в кокошнике обратилась к россиянам в важный день
14:58
Работники "Норникеля" поздравили жителей страны с Днем России
14:52
Путин поздравил граждан с Днем России
13:45
"Владею профессиональным срачем": Собчак резко ответила Киркорову и Крапивиной
13:43
Почему Путин согласился на встречу с Байденом? Отвечает Песков
13:26
Вид 76-летней Вертинской потряс народ: Как такое возможно?
13:16
"Старомодно звучит слово "бабушка": Зудина открестилась от нового статуса
13:07
"Лечит любые раны": Усыпанная деньгами Самойлова закрыла глаза на измены
12:58
Политолог Скачко сравнил Украину со странами Африки
12:45
"Насладились позором?": родственники Бузовой явились на громкую премьеру
12:34
В России умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту
12:21
Казанова шокировала откровениями о бурной молодости
12:06
Гонимая из МХАТа Бузова сцепилась с озлобленным Пригожиным: Кто кого?
12:04
Венедиктов о тяжелых последствиях для Лукашенко из-за задержания Протасевича: Изгнан из гестапо за жестокость
12:03
Муцениеце пристрастилась к пиву после громкого развода
11:55
Изгнанная из семьи Максакова взмолилась о пощаде: Меня выживают
11:29
Заявлено о серьезных проблемах у Собчак после скандальной выходки: Подписала себе приговор
11:24
Исчезнувшего сына Моргунова обнаружили в могиле матери
11:19
"Хочется уйти в тень": Бородина с трудом переживает кризис в отношениях
11:11
Американский журналист задал неудобный вопрос Путину после громких слов Байдена
10:55
Хитрая Ротару утерла нос: Пугачева с треском провалилась
10:47
Взбесившая россиян Бузова пообещала чаще выходить на сцену
10:39
Молодая жена Бондарчука впервые показала себя после родов
08:00
В Сети всплыло фото кричащего от счастья Задорнова с молодой красоткой
04:01
Нищие актеры в гневе из-за баснословного гонорара выскочки Бузовой: Дискриминация
02:03
"Перестань": дети Кейт Миддлтон замучились от увлечения герцогини
00:03
"Уровень нетерпимости зашкаливает": плюющей на соседей Гвердцители поставили диагноз
22:08
Эксперт Муратов: Зеленский втоптал себя в политическую грязь
22:03
52-летняя Варум призналась в серьезной зависимости
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой
"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь
Оказавшаяся на грани Рынска рискует остаться на улице с годовалой дочерью: Плохо с сердцем
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
В предвкушении позора: первые кадры со спектакля с Бузовой шокировали народ
Взбесившая россиян Бузова пообещала чаще выходить на сцену
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Домработница Макеевой трудилась в адских условиях

Домработница Макеевой трудилась в адских условиях

Недавно на странице в Инстаграме Анастасия Макеева сообщила, что ищет новую помощницу по дому.
прочитано 271 раз

Актриса утверждает, что прошлая сотрудница покинула свою должность из-за того, что уехала на родину. Теперь вакантное место свободно.

ПО ТЕМЕ

"Я осиротела": грустная Макеева сообщила об уходе близкого человека

"Кость проколола кишку": в семью Макеевой пришла беда

 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

В список требования Макеева включила следующее: опыт работы в этой сфере, умение ухаживать за гардеробом и животными и вести быт, а также проживание в определенных районах Москвы. Кроме этого, Анастасия подчеркнула, что потенциальная домработница не должна иметь маленьких детей, ведь с ними возникает множество трудностей, которые мешают работе.

Условия работы актриса также огласила: помощнице придется работать полный день с несколькими выходными в месяц.

Подписчики были в ужасе от такого заявления Анастасии Макеевой. Многие осудили звезду за то, что она выставила слишком завышенные требования, за которые нужно соответствующе платить. Фолловеры отметили, что артистка наживается на простых работягах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

Из-за обилия негатива Макеева заблокировала комментарии под постом и сурово ответила в сторис:

"Вы, зарабатывающие максимум 20-30 тысяч в месяц, рассуждаете, что надо, оказывается, за уборку людям платить по 150 тысяч в месяц. А где их заработать? Расскажите мне! Лично я зарабатываю в театре весьма скромные деньги".

Напомним, что недавно Анастасия Макеева в очередной раз вышла замуж. Церемонии бракосочетания и венчания состоялись в Крыму.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
12 июня 2021, 18:07 Источник: Инстаграм Анастасии Макеевой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ

комментарии

Ответить:

ТОся
Пожаловаться Ответить
А когда ей самлй заниматься хозяйством, если ей все время надо мужика искать. После очередного выкидывания макеевой из дома очередным мужем, надо уходить в жестокий поиск.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Казанова шокировала откровениями о бурной молодости

Звезда вспомнила юные годы

Шоу-бизнес

"Хочется уйти в тень": Бородина с трудом переживает кризис в отношениях

В сети давно ходят слухи о расставании пары

Шоу-бизнес

"Старомодно звучит слово "бабушка": Зудина открестилась от нового статуса

Звезде нравится обращение по имени
Шоу-бизнес

Молодая жена Бондарчука впервые показала себя после родов

В марте она стала мамой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+