Домработница Макеевой трудилась в адских условиях

Недавно на странице в Инстаграме Анастасия Макеева сообщила, что ищет новую помощницу по дому.

Актриса утверждает, что прошлая сотрудница покинула свою должность из-за того, что уехала на родину. Теперь вакантное место свободно.

В список требования Макеева включила следующее: опыт работы в этой сфере, умение ухаживать за гардеробом и животными и вести быт, а также проживание в определенных районах Москвы. Кроме этого, Анастасия подчеркнула, что потенциальная домработница не должна иметь маленьких детей, ведь с ними возникает множество трудностей, которые мешают работе.

Условия работы актриса также огласила: помощнице придется работать полный день с несколькими выходными в месяц.

Подписчики были в ужасе от такого заявления Анастасии Макеевой. Многие осудили звезду за то, что она выставила слишком завышенные требования, за которые нужно соответствующе платить. Фолловеры отметили, что артистка наживается на простых работягах.

Из-за обилия негатива Макеева заблокировала комментарии под постом и сурово ответила в сторис:

"Вы, зарабатывающие максимум 20-30 тысяч в месяц, рассуждаете, что надо, оказывается, за уборку людям платить по 150 тысяч в месяц. А где их заработать? Расскажите мне! Лично я зарабатываю в театре весьма скромные деньги".

Напомним, что недавно Анастасия Макеева в очередной раз вышла замуж. Церемонии бракосочетания и венчания состоялись в Крыму.