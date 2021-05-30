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Шоу-бизнес
"Клянусь любить тебя в богатстве и бедности": Разлучница Макеева тайно обвенчалась со строителем

"Клянусь любить тебя в богатстве и бедности": Разлучница Макеева тайно обвенчалась со строителем

За спиной у 39-летней Анастасии Макеевой три неудачных официальных и гражданских брака. Отношения с последним мужем любвеобильная актриса закончила полтора года назад. Теперь же она снова поставила штамп в паспорте.
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Об отношениях актрисы со строителем говорила вся страна. Он приехал ремонтировать дом Макеевой, чтобы в итоге бросить ради нее жену и четверых детей. А Анастасия поспешила смазливого мужика окольцевать.

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Свадебная церемония прошла в Крыму. Этому событию звезда посвятила пост в социальной сети. "Ну вот и наступил наш день счастья. Да, на пути может быть много испытаний и уроков и как их пройти зависит от нас. Я люблю жизнь и люблю людей, я открыта для общения и к своим годам научилась признавать свои ошибки. Вчера была огромная красная Луна, только в день нашей свадьбы могла быть такая Луна... Вселенная щедра на подарки и в нашем случае все в последний момент, но происходит так, как мы хотим. Смокинг найден, солнышко освещает нас, друзья и близкие собрались, ваша любовь тоже с нами. Мы счастливы! И пусть этот день пройдёт душевно и в любви. С Богом", – написала Анастасия.

Нанятая охрана строго следила, чтобы на торжественную церемонию бракосочетания не попали посторонние, а уж тем более не проникла любопытная пресса.

А после заключения гражданского брака в Алуште разлучница Макеева решила узаконить свои отношения и перед Богом – обвенчаться с избранником в Форосской церкви Вознесения Христова. Той самой, что была построена в благодарность за спасение во время крушения поезда императора Александр III и его семьи. Той самой, в которой бывали Антон Чехов и Николай II. Той самой, которую хотели взорвать Никита Хрущев и Михаил Горбачев и которая была восстановлена на деньги Леонида Кучмы.

Правда, фраза, "клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас", которую должны были произнесли молодожены в этом историческом храме, в этот раз обрела какое-то новое значение, если вспомнить, что Макеева строит свое счастье на чужом несчастье...

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Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Автор: 30 мая 2021, 11:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ

комментарии

Ответить:

Гость761058
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Раз занялась ремонтом, конечно нужен строитель, все сделает бесплатно.
Гость749322
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Никто и не знал величайшую актрису Макееву, пока она не осиротила четверых детей. Зато сейчас, знают все. Стать посмешищем перед всей страной, хоть и позорная, но слава. Ну, Макеева, огребешь, ты от жизни по-полной. И ты, и твой пудель.
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