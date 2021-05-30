"Клянусь любить тебя в богатстве и бедности": Разлучница Макеева тайно обвенчалась со строителем

Об отношениях актрисы со строителем говорила вся страна. Он приехал ремонтировать дом Макеевой, чтобы в итоге бросить ради нее жену и четверых детей. А Анастасия поспешила смазливого мужика окольцевать.
Свадебная церемония прошла в Крыму. Этому событию звезда посвятила пост в социальной сети. "Ну вот и наступил наш день счастья. Да, на пути может быть много испытаний и уроков и как их пройти зависит от нас. Я люблю жизнь и люблю людей, я открыта для общения и к своим годам научилась признавать свои ошибки. Вчера была огромная красная Луна, только в день нашей свадьбы могла быть такая Луна... Вселенная щедра на подарки и в нашем случае все в последний момент, но происходит так, как мы хотим. Смокинг найден, солнышко освещает нас, друзья и близкие собрались, ваша любовь тоже с нами. Мы счастливы! И пусть этот день пройдёт душевно и в любви. С Богом", – написала Анастасия.
Нанятая охрана строго следила, чтобы на торжественную церемонию бракосочетания не попали посторонние, а уж тем более не проникла любопытная пресса.
А после заключения гражданского брака в Алуште разлучница Макеева решила узаконить свои отношения и перед Богом – обвенчаться с избранником в Форосской церкви Вознесения Христова. Той самой, что была построена в благодарность за спасение во время крушения поезда императора Александр III и его семьи. Той самой, в которой бывали Антон Чехов и Николай II. Той самой, которую хотели взорвать Никита Хрущев и Михаил Горбачев и которая была восстановлена на деньги Леонида Кучмы.
Правда, фраза, "клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас", которую должны были произнесли молодожены в этом историческом храме, в этот раз обрела какое-то новое значение, если вспомнить, что Макеева строит свое счастье на чужом несчастье...
Популярные темы форума
Что думаете по поводу Лукашенко?
Порча
УЭФ влюбился.
Мечты УЭФа.....
Любимый не хочет жениться
седые волосы что делать
😡
Боюсь
🐔🐔🐔🐓
Не могу начать новые отношения