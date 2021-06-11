"Я открываю мир чудесных грузин!": снявшая пародию Собчак раскатала Бузову после премьеры во МХАТе

Накануне состоялся пресс-показ спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.

В последнем выпуске своего шоу "Осторожно: Новости" журналистка сделала пародию на новоиспеченную театральную диву. Она повторила ее образ с премии "Муз-ТВ". Тогда поющая ведущая прибыла на мероприятие в золотой клетке. В ролике она прошлась и по художественному руководителю театра. Изображая артистку, Ксения скрипящим голосом исполнила композицию "Мало половин", заменив некоторые строчки.

Так, вместо "мира других мужчин" героиня быстро открыла "мир чудесных грузин". Самые популярные слова также были переписаны на "мало посадил", а пародийная копия Ольги Бузовой постоянно интересовалась, когда она уже начнет петь. В это время режиссер уговаривал ее изображать огонь, намекая, что певица из нее не получается. Завершается видео традиционными объятиями, которые, на этот раз, случились с актером, играющим Иосифа Сталина. "Мои люди всегда со мной", – произнесла она.

Ксения Собчак также заявила, что МХАТ уже давно не является главным театром страны. По ее словам, так считает лишь художественный руководитель театра и Ольга Бузова. Она отметила, что билеты на премьерный показ были крайне недорогими. Места в партере якобы стоили зрителям около 800 рублей.

"История так себе", – заявила журналистка. Она обнародовала договор, по которому лично диве театр обязуется выплатить около полумиллиона рублей. В документе также прописаны требования к ней. Например, она обязуется не забывать слова, беречь свое здоровье и не опаздывать.

