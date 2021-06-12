Заявлено о серьезных проблемах у Собчак после скандальной выходки: Подписала себе приговор

Российская телеведущая Ксения Собчак никогда не оставляла людей равнодушными по отношению к себе. Супругу Константина Богомолова либо уважают за ее труд в шоу-бизнесе, либо искренне ненавидят за ее политическую деятельность.
На протяжении своей карьеры Ксения Анатольевна успела поссориться со многими коллегами по цеху и вызвать массу негодований у обывателя. Иногда поведение Собчак выходило ей боком сугубо в имиджевом плане, а иногда дело доходило даже до судебных распрей.
На этот раз действия и слова телеведущей вызвали бурную негативную реакцию у музыкального продюсера Андрея Разина. Ответственный за успех группы "Ласковый май" деятель разместил в своем "Инстаграме" пост, где объяснил, в чем заключается его недовольство.
Разин написал, что поведение Ксении Собчак на премии "Муз-ТВ" является недопустимым. Он указал на то, что светская львица некорректно отнеслась к Моргенштерну, который своим появлением сделал данное мероприятие одним из самых обсуждаемых.
Судя по всему, продюсер подразумевает слова Собчак о том, что кумир молодежи мог находиться в тот момент в "расширенном" состоянии. Разин подчеркнул, что такими заявлениями Ксения Анатольевна подписала себе приговор. Уважающие себя артисты не станут приходить на интервью к ведущей, опасаясь неуважительного к себе отношения, убежден деятель шоу-бизнеса.
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