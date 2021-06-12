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Шоу-бизнес
"Насладились позором?": родственники Бузовой явились на громкую премьеру

"Насладились позором?": родственники Бузовой явились на громкую премьеру

Ольга Бузова накануне впервые вышла на сцену МХАТ им. Горького в спектакле "Чудесный грузин".
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О том, что выпускница "Дома-2" выйдет на подмостки знаменитого театра Москвы, стало известно пару недель назад. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы – скандал не утихает до сих пор.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Несмотря на хейт со стороны зрителей и коллег по шоу-бизнесу, Ольга Бузова прекрасно справилась с поставленной задачей: привлекла внимание к МХАТ им. Горького и не сорвала спектакль. Поддержать артистку пришли родные: на премьере были замечены сестра и мама. Для дебютантки они подготовили роскошный букет роз.

В личном блоге Анна Бузова рассказала, что очень гордится любимой Лелей. Она отметила, что пример Оли доказывает, что человек может добиться всего, если будет много и упорно работать. Как заявила девушка, она не понимает негативной критики в адрес новоиспеченной актрисы.

Однако подписчики Анны Бузовой не согласились с таким мнением. Народ отметил, что Ольга, безусловно, трудолюбива, однако таланта в ней нет, и все, что она делает, увы, довольно сомнительного качества.

"Насладились позором? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Они и сами знают про ее пение, но виду не показывают", "Это же стыдобище и позорище! Но, раз вам нравится", "Есть люди талантливые, и их талант сразу видно без надрыва, если они поют, то из слушать хочется, если они снимаются в фильмах, то хочется смотреть фильмы с их участием, но увы талант не у всех, да Оля трудолюбивая, но без голоса, и без других талантов, она очень эффектна, как впрочем и ее сестра", "Ну причем тут злоба. Ведь все, что она делает чудовищно низкого качества. Это видно невооружённым глазом. Бузова, увы, бракодел", – написали в комментариях.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 12:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость767201
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Просьба к родным и близким ,взять свою идиотку Оленьку , за руку и увести ,как можно дальше ото всех мест ,куда она ещё может нагадить Неужели вы родные не видите ,что она петь ,играть не умеет,а все делается ,за счет хороших вливаний ,что все исходит от <цензура>....ка.арт директора,что дает взятки всем, кто может продвинуть,пропустить пристроить убожество на какое то значимое событие ,а ведь он хавает основную сумму от работы бузовой,а ей только чтобы выпить,наркату купить ,а так это убожество ,что имеет ,даже семьи не может,это условие,правда сама идиотка бузова подписалась под этим
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