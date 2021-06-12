"Насладились позором?": родственники Бузовой явились на громкую премьеру

Ольга Бузова накануне впервые вышла на сцену МХАТ им. Горького в спектакле "Чудесный грузин".

О том, что выпускница "Дома-2" выйдет на подмостки знаменитого театра Москвы, стало известно пару недель назад. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы – скандал не утихает до сих пор.

Несмотря на хейт со стороны зрителей и коллег по шоу-бизнесу, Ольга Бузова прекрасно справилась с поставленной задачей: привлекла внимание к МХАТ им. Горького и не сорвала спектакль. Поддержать артистку пришли родные: на премьере были замечены сестра и мама. Для дебютантки они подготовили роскошный букет роз.

В личном блоге Анна Бузова рассказала, что очень гордится любимой Лелей. Она отметила, что пример Оли доказывает, что человек может добиться всего, если будет много и упорно работать. Как заявила девушка, она не понимает негативной критики в адрес новоиспеченной актрисы.

Однако подписчики Анны Бузовой не согласились с таким мнением. Народ отметил, что Ольга, безусловно, трудолюбива, однако таланта в ней нет, и все, что она делает, увы, довольно сомнительного качества.

"Насладились позором? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Они и сами знают про ее пение, но виду не показывают", "Это же стыдобище и позорище! Но, раз вам нравится", "Есть люди талантливые, и их талант сразу видно без надрыва, если они поют, то из слушать хочется, если они снимаются в фильмах, то хочется смотреть фильмы с их участием, но увы талант не у всех, да Оля трудолюбивая, но без голоса, и без других талантов, она очень эффектна, как впрочем и ее сестра", "Ну причем тут злоба. Ведь все, что она делает чудовищно низкого качества. Это видно невооружённым глазом. Бузова, увы, бракодел", – написали в комментариях.