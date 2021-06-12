Гонимая из МХАТа Бузова сцепилась с озлобленным Пригожиным: Кто кого?

После дебюта во МХАТе у Ольги Бузовой появилось еще больше недоброжелателей. Иосиф Пригожин инициировал распри с поющей телеведущей.

Агрессия и негатив в адрес Ольги Бузовой из-за того, что звезда начала играть в постановке МХАТа "Чудесный грузин", усиливается все мощнее. Пока россияне и музыкальные критики во весь голос призывают поющую телеведущую уйти с легендарной сцены прочь, Иосиф Пригожин объявил артистке войну. Немногим ранее в Сеть просочилась информация о том, что в спектакль звали играть и певицу Валерию, и Лолиту, но Ольга Бузова, как и худрук театра, это опровергли. Иосиф Пригожин обвинил их во лжи и решил вывести на чистую воду.

В комментариях "Инстаграм" продюсер учинил гневную дискуссию с поющей телеведущей. "Вы меня не на шутку начинаете злить", — объявил Ольге Бузовой звездный мужчина. Иосиф Пригожин пообещал опубликовать в Сети переписку, которая подтверждает, что певицу Валерию приглашали исполнить роль в "Чудесном грузине".

Пока вопрос о том, кто на самом деле прав, продюсер или поющая телеведущая, остается открытым. Народ разделился на два лагеря. Одни считают, что Иосиф Пригожин просто завидует Ольге Бузовой, другие же уверены, что поп-дива погрязла во вранье и бесстыдстве. Пока муж певицы Валерии пытается разоблачить оппонентку, скандальная теледива продолжает набивать себе цену и хвастаться достижениями в личном блоге.

