Взбесившая россиян Бузова пообещала чаще выходить на сцену

Спектакли с участием Ольги Бузовой собирают аншлаги, однако, многие театралы обвинили МХАТ в хайпе.

Артистка стала исполнительницей одной из главных ролей в постановке "Чудесный грузин". Ольга Бузова играет ресторанную певичку, которая находится в тесной связи с властью советского времени. Примечательно, что экс-ведущая "Дома-2" с раннего детства мечтала стать актрисой, но реальное предложение поступило лишь весной этого года от худрука МХАТа Эдуарда Боякова.

Многие театральные критики обвинили театр в хайпе и жажде наживы. Неоднозначные действия на сцене, непрофессиональная игра Бузовой и скандальность постановки привлекли внимание молодого зрителя. Вероятно, эту цель и преследовал театр. Однако, вопреки жестким высказываниям театральных критиков, полные залы и общественный бум вокруг постановки показали, что привлечь Ольгу Бузову в спектакль – отличное стратегическое решение.

"Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать", — заявил худрук МХАТа Эдуард Бояков.

Сама Бузова высоко оценила свои актерские способности и пообещала поклонникам, что в следующем сезоне обязательно выйдет на легендарную сцену. Артистка поделилась, что во время премьерных показов спектакля ее переполняли эмоции.

"Бабочки в моем животе от волнения и восторга, от эмоций зрителей, которые сегодня впервые посмотрели спектакль. И какое же счастье, что в конце спектакля вы аплодировали нам стоя. К сожалению, билетов на 11 и 12 июня уже нет в кассах. У нас второй аншлаг. Но я обещаю, что в новом сезоне МХАТа буду чаще выходить на эту легендарную сцену", – призналась звезда.

Также Ольга Бузова отметила, что сильно вымоталась от бесконечных прогонов. Сейчас она будет восстанавливать силы, ведь совсем скоро начнутся репетиции еще одного премьерного спектакля.

Напомним, что недавно артистка дерзко ответила хейтерам. Ольга Бузова призвала перестать ее критиковать и наконец заняться своей жизнью.