"Ксюша беременна": Курбан Омаров подтвердил слухи о прибавлении

Недавно в Сети поползли слухи о том, что Ксения Бородина якобы беременна. Ее муж огорошил прямолинейным ответом.

На фоне слухов о том, что Курбан Омаров и Ксения Бородина якобы разводятся, поклонники заговорили о скором прибавлении в семействе. Все началось с незадачливого скрин-шота, на котором подписчик задает вопрос "Ксюша беременна?". Неожиданно в комментариях отметился Курбан Омаров и ответил "Да." Поклонники были шокированы таким неожиданным признанием.

Однако пока кроме этого краткого ответа Омарова, никаких подробностей о происходящем вокруг пары, нет. Стоит отметить, что недавно в "Инстаграм" Ксении Бородиной появилось очередное интригующее признание. Она отметила, что хочет рассказать подписчикам нечто важное о своей жизни, но никак не может решиться. Ведущая шоу "Дом-2" попросила дать ей немного времени, чтобы собраться с мыслями.

Чуть позже звезда "Дома-2" Татьяна Африкантова взболтнула в своем прямом эфире, что о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова речи не идет. Она добавила, что у пары идиллия, и вообще все слухи – лишь интрига перед признанием о беременности.

Ранее Ксения Бородина в своем "Инстаграм" призналась, что в настоящий момент она "выпадает из жизни" на некоторое время. Поклонников обеспокоило состояние звезды "Дома-2". Она выглядела уставшей и несчастной.