"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой

Накануне состоялся пресс-показ нашумевшего спектакля с участием Ольги Бузовой. Артистка очень гордится работой.

Поющая ведущая мгновенно стала главной звездой постановки. В ближайшие два дня пройдут еще два выступления дивы, но многие поклонники крайне огорчены. Все дело в том, что купить билеты просто не представляется возможным. Все места давно распроданы. На сайте уже невозможно приобрести и самые дорогие билеты, и даже хитрые перекупщики уже лишь разводят руками.

Отметим, в постановке "Чудесный Грузин" Ольга Бузова исполняет роль певицы, которая впоследствии спасает Иосифа Сталина. Накануне она сделала громкое заявление. Знаменитость отметила, что весь негатив не имеет к ней отношения. Ее возмутил тот факт, что многие звезды после новости об участии артистки в спектакле вдруг рассказали, что их тоже приглашали играть во МХАТ. Ранее сообщалось, что на роль якобы звали Валерию и Лолиту Милявскую. "Всех звали. Но почему-то везде я!" – сокрушалась Ольга.

Художественный руководитель МХАТа рассказал, что с артисткой они совпали энергетически. Именно поэтому после ее первой репетиции он понял, что больше ему не нужна ни одна кандидатура на роль. Эдуард Бояков отметил, что тогда у них случился "откровенный разговор".

Многие журналисты побывали на пресс-показе спектакля. Оказалось, что на сцене Ольге Бузовой пришлось много петь и танцевать. В какой-то момент случился и эпизод со слезами. Однако светские хроникеры рассказали, что ведущая "выла и открывала рот". Через какое-то время после трогательной сцены артисты МХАТа, по сценарию, решили избавиться от дивы и унести ее за кулисы. "Нет сил и слов", – написала воодушевленная артистка вечером.

