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Шоу-бизнес
"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой

"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой

Накануне состоялся пресс-показ нашумевшего спектакля с участием Ольги Бузовой. Артистка очень гордится работой.
прочитано 1751 раз

Поющая ведущая мгновенно стала главной звездой постановки. В ближайшие два дня пройдут еще два выступления дивы, но многие поклонники крайне огорчены. Все дело в том, что купить билеты просто не представляется возможным. Все места давно распроданы. На сайте уже невозможно приобрести и самые дорогие билеты, и даже хитрые перекупщики уже лишь разводят руками.

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Отметим, в постановке "Чудесный Грузин" Ольга Бузова исполняет роль певицы, которая впоследствии спасает Иосифа Сталина. Накануне она сделала громкое заявление. Знаменитость отметила, что весь негатив не имеет к ней отношения. Ее возмутил тот факт, что многие звезды после новости об участии артистки в спектакле вдруг рассказали, что их тоже приглашали играть во МХАТ. Ранее сообщалось, что на роль якобы звали Валерию и Лолиту Милявскую. "Всех звали. Но почему-то везде я!" – сокрушалась Ольга.

Художественный руководитель МХАТа рассказал, что с артисткой они совпали энергетически. Именно поэтому после ее первой репетиции он понял, что больше ему не нужна ни одна кандидатура на роль. Эдуард Бояков отметил, что тогда у них случился "откровенный разговор".

Многие журналисты побывали на пресс-показе спектакля. Оказалось, что на сцене Ольге Бузовой пришлось много петь и танцевать. В какой-то момент случился и эпизод со слезами. Однако светские хроникеры рассказали, что ведущая "выла и открывала рот". Через какое-то время после трогательной сцены артисты МХАТа, по сценарию, решили избавиться от дивы и унести ее за кулисы. "Нет сил и слов", – написала воодушевленная артистка вечером.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 08:48 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гостья
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Это было на дорожке тМУЗ ТВВ один момент поющая ведущая упала на колени и начала плакать. Потом она стала агрессивно дергать головой и, вытаращив глаза, словно кому-то что-то доказывая, стала на разрыв кричать слова своей песни\
Это на сцене МХАТа В какой то момент случился эпизод со слезами стала выть и открывать рот артисты решили избавиться от дивы и отнести за кулисы ,выйти самостоятельно из этого состояния она не смогла Скорее , сума сходит ,или переигрывает ЭТО ПЕРЕБОР ,с психикой беда
Гость770238
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Молодец, Бузова! Хоть немного, внесла жизни в это замшелое болото, да растормошила великих старых пердунов. А, Валерию с Лолитой, никто туда и не звал. Режиссёр знает, что на этот отстой, никто не пойдёт. А на Бузову народ валом прёт, нравится это вам или нет.
Гость759407
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Гость778146
Как посмело это животное бузова даже подходить близко к стенам МХАТа?
К Бузовой никак не отношусь- но стены мхата далеко не свещенны и бывшие "великие" в большинстве своем не заслуженно возвеличены и хорошо прикормлены были властью!
Гость778172
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Какой кошмар! В МХАТ больше ни ногой
Добрая фея
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Гость778146
Как посмело это животное бузова даже подходить близко к стенам МХАТа?
Почему вы оскорбляете животных, что они вам сделали ??
Гость777918
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Почему все решили, что зрители идут смотреть на Бузову? Там много других артистов задействовано.Думаю, те кто ходит в театр придут смотреть и оценивать в первую очередь постановку и игру всех актёров, а не только Бузовой. После спектакля вынесут вердикт-это достойно или отстой..
Василий
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Какое дебильное поколение выросло! На эту дуру не могут попасть! а мы еще о чем то говорим!!! Какие выборы....
Гостья
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Перебор ,что так стремятся посмотреть на убожество бузову,как она смешит своей идиотской игрой и более отвратительным пением ,хотя бы почитали отзыва нормальных,разумных людей ,эту особу ненавидят,а те кто старается всё преподнести с восхищением, надо быть скромнее и не надо выдумывать, что билеты все раскупили ,всё сделано специально для показного аншлага Забьют зал людьми бузовой,будут аплодировать не жалея рук,что за деньги не сделаешь ,а про то что билетов не хватило ,так писали, это вранье про её халтурные концерты,и сейчас навязывают мнение,что все отлично,но она уже похоже рехнулась
Гость777939
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это до какого же маразма надо дойти, чтобы пригласить "ЭТО" во МХАТ? Просто нет слов от возмущения. Опустились на самое дно. Правильно Оскар кучера сказал "слон в посудной лавке"
Гость767201
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На премьеру придут приближенные Бузовой, для того чтобы создать впечатление аншлага ,и будут аплодировать, создавая видимость отличной работы на сцене этой бездарной ,а билеты купил ,как всегда арт директор ,для него это мелочь лишь бы создать видимость успеха этой бездарной Все уже проработано ,все уже было на безголосых, отвратительных концертах ,Главное отработать пол лимона Купить зрителей тоже было обговорено ,когда арт директор бузовой, пристраивал её ,тогда уже было решено специально реализовать все билеты ,как бы такой интерес к премьере и лично к убожеству бузовой ,
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