Нищие актеры в гневе из-за баснословного гонорара выскочки Бузовой: Дискриминация

В пятницу 11 июня в МХАТ им. Горького состоялась премьера спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой.

Профессиональные актеры считают, что худрук театра Эдуард Бояков поиздевался над ним, пригласив в постановку выпускницу шоу "Дом-2". Однако режиссер уверен, что артистка справится с поставленной задачей, и не скрывает, что звезда должна привлечь к МХАТ им. Горького дополнительное внимание.

Что ж, привлечь внимание точно получилось, ведь об Ольге Бузовой и ее роли певицы кабаре в "Чудесном грузине" последние две недели не говорит разве что ленивый. Некоторые считают, что подобный шаг опускает театр до уровня телезвезды. Например, Заслуженный артист России Анатолий Белый уверен, что приглашение экс-участницы "Дома-2" во МХАТ дискредитирует актерскую профессию. "Я считаю, что это дискриминация, профанация и девальвация", – подчеркнул актер.

Александр Семчев, известный по ролям в лентах "День выборов" и "Ликвидация", отметил, что приход Ольги Бузовой в профессиональный театр его печалит. Также он предположил, что артистов, "сидящих" на зарплате (часто нищенской), может злить тот факт, что за два выступления телезвезда получит баснословный гонорар в полмиллиона рублей.

"Конечно, наверное, это коллегам обидно. Думаю, что у меня бы вопросы возникали. Чем, допустим, я хуже этой исполнительницы", – добавил Александр Семчев.

Он подчеркнул, что если у руководства МХАТа есть возможность заплатить приглашенной звезде такой гонорар, то почему бы и нет. Как отметил артист, чужие деньги он считать не привык.