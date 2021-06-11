Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Пятница
11 июня
Лента новостей
18:30
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты рока"
18:17
Кризис в "Короне": на роль мятежного принца Гарри не могут найти рыжего актера
18:16
Началова опубликовала фото взрослой дочери
18:00
"Десять лет ада": врачи спасают пострадавшую в конфликте с Гвердцители светскую львицу
17:57
"Театр умер": выход Бузовой на подмостки окрестили началом конца
17:46
В Кемеровской области мужчина ударил возлюбленную ножом
17:29
Мутная история: переживший кому актер "Убойной силы" просит помощи наперекор лишившей его связи жене
17:00
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
16:46
В Минздраве предупредили россиян о новом всплеске заболеваемости COVID-19
16:45
Ставший отцом Маликов сбежал из России с молодой любовницей
16:27
Певица Натали раздавлена смертью: Вечная память
16:04
Депутат Маркелов рассказал о русофобии на Украине: узаконили "антирусскость"
16:03
Надо следить за собой: звезду "Великолепного века" затравили за фото в купальнике
15:45
Солнцев объявил себя отцом ребенка беременной Бородиной: Марамойка номер один
15:44
"Мой любимый малыш": Барановская представила миру новорожденного
15:37
"Я посол высокого искусства в мире!": скромной Бузовой помешали стать великой актрисой
15:18
Принимавший роды на парковке друг Меган Маркл: Спускаю с нее штаны, а голова ребенка прямо там
14:56
Что и почему Путин не хочет обсуждать с Зеленским
14:50
"Я открываю мир чудесных грузин!": снявшая пародию Собчак раскатала Бузову после премьеры во МХАТе
14:48
Политолог Шрайбман назвал наиболее возможного преемника Лукашенко: Доказал свою преданность президенту
14:36
Директор актрисы Сафоновой опроверг данные о ее госпитализации
14:25
"Лицо почернело": королева Елизавета II сильно сдала после пережитой трагедии
14:16
Активистка РДШ воссоздала памятник Невскому в "Майнкрафт"
14:09
"Много дышу, терплю, жду": Анна Хилькевич из "Универа" сообщила о срыве
13:56
Долматова рассказала о мужчине мечты с упругим достоинством в 25 сантиметров
13:54
"Не хватит времени, отпущенного Богом": проникновенное послание Жукова довело россиян до слез
13:40
В центре Петербурга столкнулись два байкера
13:31
Отчаявшийся Моргенштерн сбежал из России после громкого скандала
13:30
Всему есть предел: Дробыш поддержал идею продюсера Лободы отправить Киркорова на шашлык
13:26
"Боже, дай мне спокойствие": Константин Эрнст взмолился из-за безрассудства беременной жены
13:19
Стало известно о новой льготе для семей с детьми
13:13
Седокова призналась в содержании мужа-миллионера
13:00
Актрису Сафонову экстренно госпитализировали с пневмонией в Москве
12:54
Над сыном покойного Марьянова нависла угроза
12:42
"Мерзость! Провокация!": сыгравшему свадьбу с Манукяном Киркорову пригрозили прокуратурой
12:41
"Пристроили кривляться": известная актриса закрыла Ольгу Бузову от плевков недовольных
12:39
Порошенко о неспособности Зеленского вернуть пленных из Донбасса: Скотство
12:13
Маликов признался в ошибках отцовства
12:05
Швейцария временно ограничивает воздушное пространство из-за встречи Путина и Байдена
11:50
"За ним на край света": отчаявшаяся Асмус обнародовала имя важного мужчины
11:41
Была ли измена?: Жена Костомарова честно высказалась о любовной связи со звездой сериалов Яглычем
11:41
"Не спи!": Трамп дал совет собравшемуся на переговоры с Путиным Байдену
11:38
"Гаденький": звезда "Дома-2" плюнула в выскочку Манукяна
11:33
Волейболисту "Динамо" проломили голову в центре Москвы
11:31
Как победить неравенство в России? Ответил эксперт
11:15
Не оставила одного: Кабаева навестила близкого человека в больнице
11:06
Число жертв аварии в Свердловской области возросло
10:58
Резко изменившийся сын Тома Круза шокировал публику
10:47
Журналист Гордон заявил о неактуальности встречи Байдена и Зеленского: Украина – лишь фишка на карте
10:46
"Как два Урганта": резко располневшую Уварову из "Не родись красивой" заподозрили в беременности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!
"Я осиротела": грустная Макеева сообщила об уходе близкого человека
"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь
"Пропагандируете моральных уродов": Крапивина заявила об извращениях Киркорова
Тихановская призвала отдать Лукашенко под международный трибунал
"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Театр умер": выход Бузовой на подмостки окрестили началом конца

"Театр умер": выход Бузовой на подмостки окрестили началом конца

Накануне в МХАТ им. Горького прошел генеральный прогон спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой.
прочитано 288 раз

Новость о том, что звезда "Дома-2" исполнит в постановке одну из ключевых ролей, появилась две недели назад, и все это время страсти не утихают. Разве что ленивый не прошелся по поющей ведущей. По мнению большинства, великие актеры должны вертеться в гробу, раз ведущий театр Москвы опустился до уровня Ольги Бузовой.

ПО ТЕМЕ

"Я открываю мир чудесных грузин!": снявшая пародию Собчак раскатала Бузову после премьеры во МХАТе

"Я посол высокого искусства в мире!": скромной Бузовой помешали стать великой актрисой

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Звезда сериала "Бригада" Павел Майков заявил, что у него нет определенного мнения по поводу ситуации. "Театр умер. До, во время, после", – отметил актер. Он добавил, что о покойниках либо хорошо, либо ничего.

Народная артистка Лариса Лужина, прославившаяся после фильма "Вертикаль", подчеркнула, что игру Ольги Бузовой судить не может, так как не видела ее на сцене. Однако актриса уверена, что во МХАТ не должен играть абы кто. Она считает, что театр попросту погибнет, если понизит планку. Так что, исходя из логики Лужиной, приход Бузовой на подмостки может лишь означать начало конца.

Напомним, одним из немногих, кто заступился за новоиспеченную актрису, стал телеведущий Владимир Соловьев. Он напомнил окружающим, что выпускница "Дома-2", в отличие от многих современных звезд, имеет красный диплом о высшем образовании. Правда, Ольга Бузова не оценила слова шоумена и отказалась приходить к нему на программу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 17:57 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость777946
Пожаловаться Ответить
Положение дел с этим театром и культурой вообще вполне устраивает российскую элиту, включая министра культуры.
Пусти свинью за стол - она и ноги на стол.
Гость778396
Пожаловаться Ответить
театр хотел хайпануть,у них эо получилось,больше в этот бардель ни ногой!!!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь

Увиденное сравнили с премией "Муз-ТВ"
Шоу-бизнес

Ставший отцом Маликов сбежал из России с молодой любовницей

Мужчина счастлив
Шоу-бизнес

"Мой любимый малыш": Барановская представила миру новорожденного

Телеведущая поделилась радостью
Шоу-бизнес

"Я открываю мир чудесных грузин!": снявшая пародию Собчак раскатала Бузову после премьеры во МХАТе

Ведущая высмеяла коллегу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+