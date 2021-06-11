"Театр умер": выход Бузовой на подмостки окрестили началом конца

Накануне в МХАТ им. Горького прошел генеральный прогон спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой.

Новость о том, что звезда "Дома-2" исполнит в постановке одну из ключевых ролей, появилась две недели назад, и все это время страсти не утихают. Разве что ленивый не прошелся по поющей ведущей. По мнению большинства, великие актеры должны вертеться в гробу, раз ведущий театр Москвы опустился до уровня Ольги Бузовой.

Звезда сериала "Бригада" Павел Майков заявил, что у него нет определенного мнения по поводу ситуации. "Театр умер. До, во время, после", – отметил актер. Он добавил, что о покойниках либо хорошо, либо ничего.

Народная артистка Лариса Лужина, прославившаяся после фильма "Вертикаль", подчеркнула, что игру Ольги Бузовой судить не может, так как не видела ее на сцене. Однако актриса уверена, что во МХАТ не должен играть абы кто. Она считает, что театр попросту погибнет, если понизит планку. Так что, исходя из логики Лужиной, приход Бузовой на подмостки может лишь означать начало конца.

Напомним, одним из немногих, кто заступился за новоиспеченную актрису, стал телеведущий Владимир Соловьев. Он напомнил окружающим, что выпускница "Дома-2", в отличие от многих современных звезд, имеет красный диплом о высшем образовании. Правда, Ольга Бузова не оценила слова шоумена и отказалась приходить к нему на программу.