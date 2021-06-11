"Я посол высокого искусства в мире!": скромной Бузовой помешали стать великой актрисой

Вчера во МХАТе состоялся пресс-показ нового спектакля с участием Ольги Бузовой. Она поделилась впечатлениями с журналистами.

Новоиспеченная актриса рассказала, что мечтала об этом событии с 16 лет. Однако тогда ее карьере помешала мама. Она не разрешила звезде поступить в театральный институт. Сама дива считает свою роль крайне важной. Все дело в том, что ее героиня, Белла Шанталь, предупредила Иосифа Сталина об опасности, которая грозит ему в будущем.

Недавно художественный руководитель театра рассказал, что в постановке Ольга Бузова играет саму себя. После просмотра спектакля многим стало очевидно, что имел в виду Эдуард Бояков. СМИ сообщили, что, по сценарию, Шанталь – крайне средняя певица, которую оставил любимый мужчина. Большую часть спектакля она страдает.

Однако самой артистке пришлась крайне по душе ее роль. Она рассказала, что театр сильно отличается от всего ее предыдущего опыта работы со зрителем. На сцене все четко, нет права на ошибку. Певица подчеркнула, что выполнила все требования как профессионал.

Эдуард Бояков признался, что крайне рад сотрудничеству со звездой. Он доволен спектаклем и полагает, что у них все получилось. Режиссер заметил, что Ольга Бузова – посол театра в мир искусства и шоу-бизнеса. "Я посол высокого искусства в мире!" – с гордостью повторила дива.