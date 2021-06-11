Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Пятница
11 июня
Лента новостей
16:04
Депутат Маркелов рассказал о русофобии на Украине: узаконили "антирусскость"
16:03
Надо следить за собой: звезду "Великолепного века" затравили за фото в купальнике
15:45
Солнцев объявил себя отцом ребенка беременной Бородиной: Марамойка номер один
15:44
"Мой любимый малыш": Барановская представила миру новорожденного
15:37
"Я посол высокого искусства в мире!": скромной Бузовой помешали стать великой актрисой
15:18
Принимавший роды на парковке друг Меган Маркл: Спускаю с нее штаны, а голова ребенка прямо там
14:56
Что и почему Путин не хочет обсуждать с Зеленским
14:50
"Я открываю мир чудесных грузин!": снявшая пародию Собчак раскатала Бузову после премьеры во МХАТе
14:48
Политолог Шрайбман назвал наиболее возможного преемника Лукашенко: Доказал свою преданность президенту
14:36
Директор актрисы Сафоновой опроверг данные о ее госпитализации
14:25
"Лицо почернело": королева Елизавета II сильно сдала после пережитой трагедии
14:16
Активистка РДШ воссоздала памятник Невскому в "Майнкрафт"
14:09
"Много дышу, терплю, жду": Анна Хилькевич из "Универа" сообщила о срыве
13:56
Долматова рассказала о мужчине мечты с упругим достоинством в 25 сантиметров
13:54
"Не хватит времени, отпущенного Богом": проникновенное послание Жукова довело россиян до слез
13:40
В центре Петербурга столкнулись два байкера
13:31
Отчаявшийся Моргенштерн сбежал из России после громкого скандала
13:30
Всему есть предел: Дробыш поддержал идею продюсера Лободы отправить Киркорова на шашлык
13:26
"Боже, дай мне спокойствие": Константин Эрнст взмолился из-за безрассудства беременной жены
13:19
Стало известно о новой льготе для семей с детьми
13:13
Седокова призналась в содержании мужа-миллионера
13:00
Актрису Сафонову экстренно госпитализировали с пневмонией в Москве
12:54
Над сыном покойного Марьянова нависла угроза
12:42
"Мерзость! Провокация!": сыгравшему свадьбу с Манукяном Киркорову пригрозили прокуратурой
12:41
"Пристроили кривляться": известная актриса закрыла Ольгу Бузову от плевков недовольных
12:39
Порошенко о неспособности Зеленского вернуть пленных из Донбасса: Скотство
12:13
Маликов признался в ошибках отцовства
12:05
Швейцария временно ограничивает воздушное пространство из-за встречи Путина и Байдена
11:50
"За ним на край света": отчаявшаяся Асмус обнародовала имя важного мужчины
11:41
Была ли измена?: Жена Костомарова честно высказалась о любовной связи со звездой сериалов Яглычем
11:41
"Не спи!": Трамп дал совет собравшемуся на переговоры с Путиным Байдену
11:38
"Гаденький": звезда "Дома-2" плюнула в выскочку Манукяна
11:33
Волейболисту "Динамо" проломили голову в центре Москвы
11:31
Как победить неравенство в России? Ответил эксперт
11:15
Не оставила одного: Кабаева навестила близкого человека в больнице
11:06
Число жертв аварии в Свердловской области возросло
10:58
Резко изменившийся сын Тома Круза шокировал публику
10:47
Журналист Гордон заявил о неактуальности встречи Байдена и Зеленского: Украина – лишь фишка на карте
10:46
"Как два Урганта": резко располневшую Уварову из "Не родись красивой" заподозрили в беременности
10:43
"Что-то сильно меняется в мире": Макеева высказалась о театральном дебюте Бузовой
10:24
"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь
10:24
"Давно хотел сказать": исхудавший Сташевский сделал публичное заявление
10:22
Российским пенсионерам рассказали о летних льготах
10:10
В Пакистане 18 человек погибли в аварии
09:51
В разделе имущества Петросяна и Степаненко поставлена жирная точка
09:46
Депутат Рады Магера: Украинские политики – полезные идиоты для НАТО
09:18
Пенкин раскрыл правду об отношениях с Пугачевой после конфликта
09:17
"Разговаривай нормально!": взбешенный Манукян влепил смачную пощечину звезде "Дома-2"
09:13
В Нижнем Новгороде на грузчика упал тяжелый паллет на складе
08:52
Американцы уверены в провале Байдена на встрече с Путиным: США предстанут еще большим посмешищем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!
"Как вам не стыдно!": затравленная Мишулина раскрыла правду о внезапном появлении брата
"Я осиротела": грустная Макеева сообщила об уходе близкого человека
"Пропагандируете моральных уродов": Крапивина заявила об извращениях Киркорова
Тихановская призвала отдать Лукашенко под международный трибунал
"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Я посол высокого искусства в мире!": скромной Бузовой помешали стать великой актрисой

"Я посол высокого искусства в мире!": скромной Бузовой помешали стать великой актрисой

Вчера во МХАТе состоялся пресс-показ нового спектакля с участием Ольги Бузовой. Она поделилась впечатлениями с журналистами.
прочитано 253 раза

Новоиспеченная актриса рассказала, что мечтала об этом событии с 16 лет. Однако тогда ее карьере помешала мама. Она не разрешила звезде поступить в театральный институт. Сама дива считает свою роль крайне важной. Все дело в том, что ее героиня, Белла Шанталь, предупредила Иосифа Сталина об опасности, которая грозит ему в будущем.

ПО ТЕМЕ

"Я открываю мир чудесных грузин!": снявшая пародию Собчак раскатала Бузову после премьеры во МХАТе

"Пристроили кривляться": известная актриса закрыла Ольгу Бузову от плевков недовольных

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Недавно художественный руководитель театра рассказал, что в постановке Ольга Бузова играет саму себя. После просмотра спектакля многим стало очевидно, что имел в виду Эдуард Бояков. СМИ сообщили, что, по сценарию, Шанталь – крайне средняя певица, которую оставил любимый мужчина. Большую часть спектакля она страдает.

Однако самой артистке пришлась крайне по душе ее роль. Она рассказала, что театр сильно отличается от всего ее предыдущего опыта работы со зрителем. На сцене все четко, нет права на ошибку. Певица подчеркнула, что выполнила все требования как профессионал.

Эдуард Бояков признался, что крайне рад сотрудничеству со звездой. Он доволен спектаклем и полагает, что у них все получилось. Режиссер заметил, что Ольга Бузова – посол театра в мир искусства и шоу-бизнеса. "Я посол высокого искусства в мире!" – с гордостью повторила дива.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 15:37 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость777221
Пожаловаться Ответить
и шо дальше?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бабушка Толкалиной произвела фурор: Так славно выглядит в 85 лет

Актриса отметила, что характером очень похожа на родственницу

Шоу-бизнес

"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь

Увиденное сравнили с премией "Муз-ТВ"
Шоу-бизнес

"Что-то сильно меняется в мире": Макеева высказалась о театральном дебюте Бузовой

Настя не стала молчать
Шоу-бизнес

"Я открываю мир чудесных грузин!": снявшая пародию Собчак раскатала Бузову после премьеры во МХАТе

Ведущая высмеяла коллегу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+