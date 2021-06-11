Давшей петуха перед публикой Бузовой поставили неутешительный диагноз: Психоз

За несколько часов до премьеры в Сеть попали записи с генерального прогона спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой.

Во время финальной репетиции артистка дала петуха, то есть в какой-то момент сорвалась на крик. По словам звезды "Бандитского Петербурга" Владимира Матвеева, для профессионального актера подобное поведение на сцене может означать лишь провал.

Как отметил артист Театра им. Ленсовета, подобными "приемами" часто пользуется молодежь, так как не может выдержать сценический темперамент, пытаясь передать его истериками. "Где взять силища-то душевные? Поэтому подменяют это все на психоз", – уверен Матвеев.

Стоит отметить, что кадры с репетиций "Чудесного грузина" попали в Сеть еще несколько дней назад. Даже во время последних репетиций Ольга Бузова с трудом попадала в ноты и периодически подглядывала в листок. Судя по всему, роль певицы кабаре дается артистке непросто, однако она настроена оптимистично.

Однако вот зрители и коллеги по шоу-бизнесу не питают иллюзий по поводу таланта выпускницы "Дома-2". Многие уверены, что приход Ольги Бузовой в МХАТ им. Горького может означать лишь начало конца. Как считают некоторые, великие актеры, выходившие на сцену театра в прошлом, должны просто вертеться в гробу.

Впрочем, несмотря на негативную реакцию большинства, все билеты на премьеру раскуплены. Еще за два дня до спектакля пиар-менеджер Ольги Бузовой заявил, что у него нет ни единого лишнего пригласительного, да и у перекупщиков контрамарку не достать.