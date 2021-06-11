Солнцев объявил себя отцом ребенка беременной Бородиной: Марамойка номер один

В Сети активно обсуждают тему предполагаемой беременности Ксении Бородиной. При этом говорят, что она якобы разводится с мужем. Коллега прокомментировал тему.

На днях в Сети появился подозрительный скрин-шот, который молниеносно стал вирусным и попал во все СМИ. На нем был зафиксирован ответ мужа ведущей Ксении Бородиной о ее предполагаемой беременности. Мужчина заявил фанатам, что она действительно ждет ребенка. Такой ответ произвел эффект разорвавшейся бомбы. При этом официальных сообщений от самой Кении пока не было.

В то же время поклонники узнали, что в паре Ксении Бородиной и Курбана Омарова все не так гладко, и они якобы снова заговорили о разводе. В таком случае мать двоих дочерей может остаться одна на руках с тремя детьми.

Отметим, что Бородина и Курбанов воспитывают одного совместного ребенка – пятилетнюю дочь Теону. Также у Бородиной есть дочь от первого брака – 11 летняя Маруся.

Выпускник шоу "Дом-2", шоумен и ведущий Рустам Солнцев хорошо знаком с Ксенией Бородиной и ее семейством. Он прокомментировал тему о беременности и разводе коллеги.

"На "Доме-2" зачастую в былые времена, когда парень бросал девушку, то были истории с ее внезапной беременностью. И мы это разбирали на лобном месте. Вдруг выяснялось, что он уходит к какой-нибудь такой же марамойке (девушке легкого поведения), как и она, и марамойка номер один сообщала, что она беременна. Ксюха Бородина далеко не марамойка, она симпатичная, красивая женщина. Если она с этим прикалывается, Курбан мог просто угорать (шутить – прим. ред.), и я его тут поддерживаю. Если Ксюха действительно беременна, и ее бросает муж, что поделать, придется включаться. Я готов взять на себя о Ксюше и ее новом маленьком ребенке. Готов, потому что это была бы прекрасная возможность проявить себя в качестве отца, а для нее возможность полностью посвятить себя помойке под названием "Дом-2", а я уж посижу с ребенком", – рассказал Рустам Солнцев в беседе с "Дни.ру".

Ранее "Дни.ру" писали, что Курбан Омаров подтвердил беременность Ксении Бородиной.