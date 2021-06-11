Долматова рассказала о мужчине мечты с упругим достоинством в 25 сантиметров

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова снова одна. Она рассказала, какой мужчина, по ее мнению, достоин абсолютной любви.

На днях в Сети появился клип, на кадрах которого юморист Иван Абрамов поведал, как заставлял супругу худеть после родов. Он заявил, что если она не похудеет, то он будет вынужден смотреть налево.

Бизнесвумен Айзу Долматову такое заявление возмутило. В ответ на это она решила опубликовать перечень мужских качеств того, кто в праве говорить такое женщине. Итак, он должен входить в топ 100 богатых людей мира. Длина полового органа этого кандидата должна достигать 25 сантиметров. При этом он должен сохранять свои функции до 90 лет. Также у него должно быть минимум два высших образования. Он должен обладать идеальной фигурой с 24 кубиками пресса. Каждый день он должен дарить своей женщине бриллианты.

"Пока все эти пункты не сходятся в одном мужчине, то худеть мы будем лишь ради себя!", – заявила возмущенная Айза Долматова.



Подписчики Айзы почти единогасно поддержали ее. Среди тех, кто одобрил такой подход, была и ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что муж Ксении Курбан Омаров подтвердил беременность своей жены. По другим источникам, у пары сейчас непростой период. В Сети ходят слухи, что они на грани развода.