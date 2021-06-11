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Шоу-бизнес
"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь

"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь

Накануне состоялся пресс-показ спектакля "Чудесный грузин". Ольга Бузова сыграла роль шпионки Беллы Шанталь.
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Музыкальный критик Артур Гаспарян посетил нашумевшее мероприятие. Постановка настолько впечатлила эксперта, что он даже назвал ее "комедийной". Однако ни одного теплого слова в адрес театра журналисты не услышали. Он высмеял ситуацию и отметил, что крайне доволен тем фактом, что МХАТ, наконец, достиг "уровня Ольги Бузовой".

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По мнению специалиста, дива – вовсе не певица, а шоувумен, которая подстраивается под обстоятельства. Он иронично относится к присутствию звезды на легендарной сцене, но все-таки полагает, что аудиторию поющая ведущая может привлечь.

Артур Гаспарян выразил свою благодарность Валерии и Лолите Милявской за то, что они отказались играть в скандальном спектакле. Ранее сообщалось, что певиц также просили принять участие в пробах на роль, но они не приняли предложение. Музыкальный эксперт сравнил постановку с нашумевшей премией "Муз-ТВ". "Большего позора не видел", – отрезал вдруг он.

Не вдохновил критика и образ Иосифа Сталина в спектакле. Он посчитал его чересчур романтизированным. По его мнению, главный герой может вызвать у зрителя лишь страшное недоумение.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 10:24 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гостья
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Никто не слушает мнение музыкального критика ,только пытаются навязать мнение от людей Бузовой ,конечно чем то восхищаются, а чем? она играть не умеет ,а петь тем более Но завалили хвалебными статейками,хотят как то вытянуть явную бездарную,у которой таланта на сцене, ноль, её группа поддержки сегодня должна показать, своими бурными овациями ,цветами,что это существо" гений" на сцене, что же не смогли, это убожество вытянуть ,как "певица"?ВСЕ пиар,показуха
Гость770238
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Кому-то интересно мнение Гаспаряна?
Гость777946
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Гость778146
Тот кто подпустил главную тупицу России к дверям МХАТа, тот сам посодействовал исчезновению величаешего в Стране Театра.
Министр культуры
Гость777946
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Наверно так и было задумано заранее: использовать Бузову для уничтожения МХАТ.
Гость778146
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Тот кто подпустил главную тупицу России к дверям МХАТа, тот сам посодействовал исчезновению величаешего в Стране Театра.
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