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Шоу-бизнес
Оскорбленная Бузова отказалась от общения с известным ведущим: Поставила ультиматум

Оскорбленная Бузова отказалась от общения с известным ведущим: Поставила ультиматум

После того как стало известно, что Ольга Бузова сыграет в МХАТ им. Горького, страсти не утихают.

Продолжение: "Тяжело работающая девочка": Соловьев приласкал Бузову с ее ролью во МХАТе
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Многие зрители и представители шоу-бизнеса уверены, что артистка не достойна стоять на сцене легендарного театра. Правда, нашлись и те, кто все же заступился за опальную телезвезду. Одним из тех, кто поддержал Ольгу Бузову, стал ведущий Владимир Соловьев.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Шоумен напомнил, что артистке в этой жизни никто не помогал, она всего добилась сама. Звезда телеканала "Россия-1" назвал новоиспеченную актрису "тяжело работающей девочкой". Также он напомнил, что, в отличие от многих популярный персон современности, у Ольги Бузовой есть красный диплом университета.

Правда, как оказалось, артистка не оценила доброту Владимира Соловьева. В новом выпуске своего шоу телеведущий заявил, что представители певицы отказались от участия в его программе. Как оказалось, Бузова поставила ультиматум: она хочет, чтобы Соловьев извинился перед ней за все гадости, которые наговорил.

Шоумен отметил, что ничего подобного делать не собирается, так как всегда говорит правду. При этом Владимир Соловьев добавил, что действительно считает, что Ольга Бузова уж точно ничего не ухудшит, так как на российской сцене чего только нет.

Напомним, ранее популярный блогер Александр Дубак в беседе с "Дни.ру" отметил, что поющей ведущей больше бы подошла роль дерева. Он считает, что появление Оли на сцене МХАТ им. Горького лишь вызовет усмешку у публики.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 15:47 Источник: Соловьев LIVE ✓ Надежный источник
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Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

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