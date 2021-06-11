Дава нагло занял место Бузовой

В личном блоге в Инстаграме Давид Манукян похвастался интерьером личной гримерной комнаты на телепроекте "Дом-2".

Артист опубликовал видео, в котором подробно рассказал о месте работы и гримерке. Примечательно, что до Давы в этом помещении гримировалась его бывшая возлюбленная Ольга Бузова. Звезда была бессменной ведущей шоу на протяжении 13-ти лет, однако, после закрытия старой версии телестройки покинула проект. На ее место пришел блогер и певец Давид Манукян.

В видео Дава отметил, что очень любит свою работу, а также считает себя прекрасным ведущим. Также он показал стену с наградами и плакатами, на одном из которых красуется Моргенштерн.

Новоиспеченный телеведущий уверяет, что ему все равно, что думает Бузова по поводу перезапуска проекта и его новой должности. Артист счастлив на новой работе, о чем охотно рассказывает поклонникам:

"Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити "Дом-2" идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария", – признался Дава.

Напомним, что недавно Давид Манукян появился на премии "МУЗ-ТВ" с Филиппом Киркоровым в окружении накаченных полуголых мужчин. Такой перформанс вызвал бурю обсуждений в сети. Многие даже заподозрили, что между Давой и Филиппом нечто большее, чем просто дружба.