В предвкушении позора: первые кадры со спектакля с Бузовой шокировали народ

Ольга Бузова исполнит роль певицу кабаре в спектакле "Чудесный грузин". В четверг состоялся генеральный прогон.

После репетиции в Сеть "слили" кадры, на которых новоиспеченная актриса исполняет свою партию, точнее пытается. Артистка старается попасть в ноты, но в какой-то момент забывает слова. Несмотря на две недели усиленных репетиций, даже на финальном прогоне звезда запинается и подсматривает в листок.

Кадры с игрой Ольги Бузовой восприняли неоднозначно. Многие пророчат звезде провал, причем оглушительный. При этом все билеты на премьеру "Чудесного грузина" с участием выпускницы "Дома-2" уже раскупили. Показ пройдет при аншлаге – вероятно, некоторые надеются своими глазами увидеть позор артистки.

Несмотря ни на что, сама Ольга Бузова настроена оптимистично. В личном блоге она делится кадрами из закулисья МХАТ им. Горького, восторгаясь ценами в театральной столовой. По словам актрисы, во время каждого прогона рядом с ней находится худрук Эдуард Бояков.

Напомним, режиссер многое поставил на Бузову в надежде привлечь новую аудиторию. Несмотря на жесткую критику, он продолжает защищать приглашенную звезду и верит в успех. Стоит отметить, что поющая ведущая была не первой, кого худрук МХАТа позвал на эту роль. На днях выяснилось, что ранее сыграть предлагали певицам Валерии и Лолите, но те отказались.